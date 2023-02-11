نائب الرئيس التركي: 1.5 مليون من متضرري الزلزال يقيمون في مراكز الإيواء

قال نائب الرئيس التركي، فؤاد أقطاي، إن 1.5 مليون من متضرري الزلزال المدمر يقيمون في مراكز الإيواء، مضيفا إن 80 ألف مصاب يتلقون العلاج في المستشفيات، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وأشار «أقطاي» إلى، إنقاذ 67 شخصًا خلال الـ 24 ساعة الماضية من تحت الأنقاض.

وفي ألمانيا، دعا نواب برلمانيون على المستوى الاتحادي والولايات من «حزب الخضر» و«الاشتراكي الديمقراطي»، إلى تمكين المتضررين من الزلزال في سوريا وتركيا، من السفر والسكن مع أقاربهم في البلاد على المدى القصير.

وتبحث السلطات الألمانية، خيارات لمنح تأشيرات للناجين من الزلزال المدم، بحيث يتمكن أقارب السوريين والأتراك في الخارج من استقبالهم، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.