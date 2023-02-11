ارتفاع حصيلة زلزال تركيا المدمر إلى 20 ألفا و665 ضحية

أعلنت إدارة الكوارث والطواري التركية «أفاد»، ارتفاع حصيلة الزلزال المدمر الذي تعرضت له البلاد يوم الاثنين الماضي إلى 20 ألفا و665 ضحية.

وفي وقت سابق، أظهرت صور تداعيات الزلزال المدمر على أحد حقول الزيتون بقرية تيبهان بـ«مقاطعة هاتاي» الواقعة جنوبي تركيا، وكشفت صور طائرة من دون طيار «مسيرة»، انشطار الحقل بستان زيتون إلى قسمين، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.