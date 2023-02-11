جامعة الوادي الجديد تنهي استعداداتها للفصل الدراسي الثاني.. إعلان الجداول

أعلنت جامعة الوادي الجديد، اليوم السبت، إنهاء الاستعدادات لاستقبال الطلاب خلال الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 2022-2023، الذي يبدأ يوم الأحد المقبل.

خطة شاملة لاستقبال الفصل الدراسي الثاني

وأوضح رئيس جامعة الوادي الجديد، الدكتور عبد العزيز طنطاوى، في بيان، إن إدارة الجامعة وضعت خطة شاملة بهدف توفير البيئة التعليمية المناسبة، وتحقيق الانضباط في العملية التعليمية منذ اليوم الأول، إضافة إلى الانتهاء من إعلان الجداول الدراسية على مستوى الكليات وتجهيز القاعات والمدرجات، وإجراء أعمال الصيانة اللازمة، تحقيقًا لسير العملية التعليمية بانتظام ونجاح.

أنشطة طلابية وفعاليات في الترم الثاني

وأضاف رئيس جامعة الوادي الجديد، أن الجامعة بصدد تنظيم عدد من الفعاليات والأنشطة الطلابية، خلال الفصل الدراسي الثاني يأتي في مقدمتها إقامة مؤتمر شباب الباحثين منتصف فبراير الجارى بكلية التربية، الذي يُمثل فرصة للتواصل بين شباب الباحثين مع نُخبة من أساتذة الجامعة، لافتَا إلى أن الفصل الدراسي الثاني سيشهد العديد من الأنشطة الطلابية و الخدمات المجتمعية التي تقدمها الجامعة للجمهور من خلال قوافلها المتنوعة ومؤتمرات علمية بعدد من كليات الجامعة.

المدن الجامعية تستعد لاستقبال الفصل الدراسي الثاني

ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد سيد حرباوي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بالوادي الجديد، إن المدن الجامعية بدأت في استقبال الطلاب مشيرًا إلى أن إجازة منتصف العام شهدت مشاركة الجامعة في عدد من اللقاءات القمية والمنافسات الطلابية في المجالات الفنية والثقافية والاجتماعية والرياضية.