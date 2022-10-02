رئيس جامعة الوادي الجديد من المقر الجديد: تحية العلم رمز للانتماء لمصر

شهد الدكتور عبد العزيز طنطاوي، رئيس جامعة الوادي الجديد، والدكتور حسن عبد اللطيف نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والأستاذ الدكتور أحمد سيد حرباوى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب اليوم الأحد، فعاليات تحية العلم في أول أيام الدراسة الجامعية بمقر كلية العلوم بمقر الجامعة الجديد بالكيلو 10، وذلك بحضور عمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة تدريس الجامعة ومعاونيهم وأمناء الجامعة المساعدين وأمناء الكليات والمستشار الإعلامي للجامعة وأعضاء الجهاز الإداري بالجامعة.

وقدم الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد خلال مراسم تحية العلم التهنئة للطلاب الجدد والقدامي وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة بمناسبة بدء العام الجامعى الجديد،2022- 2023 متمنياً أن تتحقق في العام الجديد أهداف العملية التعليمية والبحثية والمجتمعية مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية.

«طنطاوي» للطلاب: اجتهدوا ونمّوا مهاراتكم

وقال رئيس الجامعة، إن تحية العلم تُعد رمزا للولاء والانتماء والوطنية، لتجديد العهد والوعد لمصرنا وذلك في إطار بث روح الولاء والانتماء مطالبا أبنائه الطلاب بالجد والاجتهاد والحرص على تنمية مهاراتهم ومواهبهم في شتى المجالات الثقافية والرياضية والفنية والاجتماعية باعتبارها عنصرا مهما في العملية التعليمية.

رئيس الجامعة يلتقي بعدد من الطلاب الجدد

والتقى الدكتور طنطاوي خلال جولته بمقر الجامعة الجديد، بعدد من الطلاب الجدد ووجه لهم بعض النصائح التي تساعدهم في تنمية مهاراتهم المختلفة، وحثهم على ضرورة الاجتهاد والسعي من أجل الوصول إلى الأهداف المنشودة التى تسعى لها جامعة الوادي الجديد.