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إنشاء أول جامعة خاصة في الوادي الجديد على مساحة 100 فدان

كتب:

هدير محمود
11:21 ص | الإثنين 05 ديسمبر 2022
إنشاء أول جامعة خاصة بالوادي الجديدو على مساحة 100 فدان

إنشاء أول جامعة خاصة بالوادي الجديدو على مساحة 100 فدان

أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، موافقة وزارة التعليم العالي على إنشاء أول جامعة خاصة بالمحافظة، لخدمة الطلاب وتشجيع خطة الجذب السكاني.

9 كليات مرحلة أولى

وأكّد المحافظ، أنه جار استكمال الإجراءات القانونية اللازمة، مُوضحًا الاتفاق على تخصيص 30 فدانا كمرحلة أولى تضم كليات (الطب البشري - طب الفم والأسنان - العلاج الطبيعي - الصيدلة - التمريض - الهندسة والتكنولوجيا - الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات - الإدارة والاقتصاد - الفنون)، و70 فدان كمرحلة ثانية، إضافة لإنشاء مستشفى جامعي.

أول مدرسة دولية في الوادي الجديد

وفي السياق ذاته، أعلنت محافظة الوادي الجديد الموافقة على تحويل المدرسة الرسمية للغات إلى مدرسة دولية حكومية لتصبح أول مدرسة من نوعها بالمحافظة، والتي تقع  على مساحة 10 آلاف متر مربع  ضمن الأرض المخصصة لإنشاء مجمع تعليمي متكامل يضم مدارس اللغات والمتفوقين؛ بما يضمن الارتقاء بالمنظومة التعليمية وتطوير الخدمات المقدمة للأجيال القادمة.

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