جامعة الوادي الجديد تعلن قائمة المرشحين لانتخابات الاتحادات الطلابية

أعلن الدكتور عبدالعزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد، القائمة النهائية لأسماء الطلاب المرشحين لخوض انتخابات اتحاد الطلاب في مختلف كليات الجامعة، للعام الجامعي الحالي 2022- 2023، والتى ضمت 214 طالبا.

رئيس الجامعة يتابع الإجراءات

وأضاف «طنطاوي»، أنه يتابع إجراءات العملية الانتخابية، واتخاذ كافة الضمانات التي تكفل إجراؤها في مناخ من الشفافية والحيادية والنزاهة.

ومن جانبه، أوضح، الدكتور أحمد سيد حرباوي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن الجامعة بدأت الدعاية الانتخابية اليوم الخميس 1 ديسمبر 2022 على أن تتوالى إجراءات العملية الانتخابية إلى أن تنتهي بإجراء انتخابات أمناء اللجان، ومساعديهم، وانتخاب رئيس الاتحاد والنائب على مستوى الجامعة في 8 ديسمبر.

تحفيز الطلاب على المشاركة

وتابع، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بجامعة الوادي الجديد، إنه تم تحفيز الطلاب على المشاركة فى خوض انتخابات الاتحادات الطلابية، مؤكداً أهمية تحقيق مفهوم الديمقراطية والحرية والشفافية والنزاهة لخلق أجيال واعية قادرة على تحمل المسئولية.

ووجه نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وكلاء الكليات لشئون التعليم والطلاب والإدارة المركزية لرعاية الشباب باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة، وفقاً للائحة التنفيذية الخاصة بإجراء الانتخابات الطلابية بكليات الجامعة.