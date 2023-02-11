انتظام الدراسة في أول أيام الفصل الدراسي الثاني بالمدارس الحكومية بأسيوط

انطلق صباح اليوم السبت، الفصل الدراسي الثاني 2022/2023 بالمدارس الحكومية بمختلف مراحلها بقري ومراكز محافظة أسيوط، بعد قضاء إجازة نصف العام، حيث يبلغ عدد طلاب المدارس مليون و300 طالب بمختلف المراحل التعليمية.

وتوافد طلاب المدارس بمختلف المراحل التعليمية رياض أطفال وابتدائي وإعدادي وثانوي إلى مدارسهم منذ الساعة السابعة صباحا للمشاركة في طابور الصباح، وسط حالة من الهدوء التي تشهدها العملية التعليمية في يومها الأول.

تطبيق الإجراءات الوقائية

كان اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، وجه القيادات التعليمية والمسؤولين بضرورة إنهاء كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية بجميع المدارس والإدارات التعليمية وتعقيم المدارس بشكل منتظم ومراعاة التهوية الجيدة بالفصول حفاظا على صحة وسلامة الطلاب وتسخير كافة الإمكانيات المتاحة لانتظام الدراسة، ورفع الإشغالات بمحيط المدارس ونشر رجال المرور في أماكن مجمعات المدارس للقضاء علي الزحام المروري والتيسير على أولياء الأمور.

مراجعة أسلاك الكهرباء

وفي سياق متصل قامت رئاسة حي شرق محافظة أسيوط، بقيادة عبداللطيف فضالي، رئيس الحي ومروان الشب، نائب رئيس الحي، بمراجعة أسلاك وأبواب الأعمدة الكهربائية بشوارع الحي بمشاركة قسم الكهرباء للحفاظ على صحة المارة والمترددين على الشوارع.