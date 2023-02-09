محافظ أسيوط يتابع تأهيل وتبطين ترعة كوم سعدة بتكلفة 30 مليون جنيه

تابع اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، أعمال تأهيل ترعة كوم سعدة بمركز البداري والتي يشرف على تنفيذها الإدارة العامة لري أسيوط ضمن أعمال المرحلة الأولي من المشروع القومي لتبطين الترع ، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بترشيد الفاقد من المياه وتحسين الري .

تفقد مشروعات حياة كريمة

جاء ذلك خلال جولته الميدانية بقري مركز البداري لتفقد بعض مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» والمشروع القومي لتطوير الريف المصري والذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية برفقة محمد حسن رئيس مركز ومدينة البداري وعلاء جاد وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة والمهندس ناجح عبد الرحمن رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، والمهندس صابرعبد الرؤوف مدير تنفيذ الأعمال بالجهاز والمهندسة وفاء أحمد سيد مدير تنفيذ الأعمال بالجهاز ومسؤولي الري والشركة المنفذة للأعمال وعدد كبير من أعضاء مراكز شباب مصر التابعين لمديرية الشباب والرياضة بالمحافظة .

تأهيل ترعة كوم سعدة

بدأ الوزير المحافظ جولته بتفقد أعمال تأهيل ترعة كوم سعدة بمركز البداري والتي تخدم أكثر من 5 آلاف فدان واستمع إلى المهندس المشرف على المشروع لأعمال التبطين التي يجري تنفيذها بمركز البداري وذلك بأطوال 7.300 كم بتكلفة 30 مليونا و200 ألف جنيه وتابع نسب التنفيذ.

المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع

وأكد محافظ أسيوط أن المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع يعد أحد محاور الاستراتيجية القومية للموارد المائية 2037 والتي تهدف إلى توفير الموارد المائية المطلوبة لكافة القطاعات المستفيدة من الموارد المائية لافتًا إلى أن هذا المشروع يهدف إلي تعظيم الاستفادة من الموارد المائية من خلال ترشيد الاستخدامات المائية وحل مشاكل توصيل المياه في نهايات الترع وتحقيق العدالة في توزيع المياه وزيادة الإنتاجية الزراعية كما يعمل على تقليل تكلفة الصيانة وإزالة الحشائش الدورية للترع مناشداً المواطنين بضرورة على الحفاظ على المجاري المائية وحمايتها من التلوث بخلاف المردود الاقتصادي والاجتماعي والحضاري والبيئي الملموس في المناطق التي يتم تنفيذ المشروع فيها.

تبطين 353 ترعة

أوضح محافظ أسيوط أن إجمالي الترع الجاري تأهيلها بنطاق المحافظة يبلغ 353 ترعة منهم 226 ترعة ضمن المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع بإجمالي أطوال 550.686 كيلومترا بتكلفة إجمالية تقارب 2 مليار جنيه تم الانتهاء من 307.945 كم كما يجري تأهيل وتبطين 114 ترعة بإجمالي 41 عملية ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» والمشروع القومي لتطوير الريف المصري بإجمالي أطوال 364.12 كم بتكلفة تبلغ 733 مليون جنيه، بنسبة تنفيذ تعدت 56.4 % مشيراً إلى أهمية المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع الذي تنفذه الدولة متمثلة في وزارة الري والموارد المائية تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.