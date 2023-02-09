محافظ أسيوط يفتتح معرضين «أهلا رمضان» بحي شرق لتوفير السلع.. تخفيضات حتى 25%

افتتح اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، مساء اليوم الخميس، معرضين «أهلا رمضان»، بحى شرق، بالتنسيق والتعاون مع الغرفة التجارية ومديرية التضامن الاجتماعي، لبيع السلع الغذائية والرمضانية واللحوم للمواطنين بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق تصل إلى 25%، في إطار الجهود التي تبذلها الدولة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لضبط الأسعار والحد من ارتفاعها، ومحاربة الغلاء بالأسواق وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتلبية احتياجاتهم خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المعظم.

جاء ذلك بحضور المحاسب عمرو أبوالعيون رئيس الغرفة التجارية بالمحافظة ومجدى نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالمحافظة ومحمود ثابت أمين عام الغرفة التجارية بأسيوط وعبد اللطيف فضالة رئيس حي شرق، وهبة الجلالى مدير إدارة الجمعيات الأهلية بمديرية التضامن الاجتماعي وجيهان حفني مدير الأسر المنتجة بالتضامن الاجتماعي وبعض أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية، وبعض أعضاء الجهاز التنفيذي للمحافظة وممثلي الجمعيات الأهلية .

معرض السلع الغذائية واللحوم

وعقب الافتتاح تفقد المحافظ ومرافقوه معرض السلع الغذائية واللحوم ومنتجات الجمعيات الأهلية والأسر المنتجة، أمام ديوان عام المحافظة الذي تنظمه المحافظة بالتعاون مع الغرفة التجارية المصرية ومديرية التضامن الاجتماعي والشركة المصرية لتجارة الجملة الذي يضم السلع الغذائية المتنوعة «اللحوم، والسكر، والزيت، والسمن، والأرز، والمكرونة، والدقيق والحلويات بأنواعها»، بالإضافة إلى منتجات المشغولات اليدوية من «التلي والنسيج اليدوي والكليم والسجاد والخيامية والمفروشات المنزلية والكوفرتات والمنسوجات والأحذية والجلود والخزف والحلى والاكسسوارات والنقش على النحاس والمشغولات الخشبية»، وغيرها من الحرف اليدوية التي تعكس التراث.

إضافة عن منتجات الجمعيات الأهلية من ملابس ومشغولات يدوية وأقمشة ومفروشات ومخبوزات والمنتجات الغذائية والمنتجات الفنية من الأخشاب وإعادة تدوير المخلفات المختلفة التي شاركت بها بعض الجمعيات الأهلية، التي يتم بيعها بأسعار مخفضة بالمقارنة بمثيلاتها في الخارج .

الغرفة التجارية بأسيوط

كما افتتح المحافظ معرض السلع الغذائية واللحوم الذي أقامته الغرفة التجارية المصرية والشركة المصرية لتجارة الجملة بميدان الشهيد أحمد جلال المنفذ سابقا، الذي يضم السلع الغذائية المتنوعة اللحوم، والسكر، والزيت، والسمن، والأرز، والمكرونة، والدقيق والحلويات بأنواعها، التي يتم بيعها بأسعار مخفضة بالمقارنة بمثيلاتها في الخارج.

كما التقى ببعض الأهالي واطمئن على جودة المنتجات المعروضة بالمعرض، ورخص أسعارها وجودتها ومدى توافرها بكميات كبيرة لتوفير احتياجات المواطنين وتسهيلًا لهم في الحصول على احتياجاتهم بأسعار مناسبة، مشيدًا بجودة المنتجات ورخص أسعارها .

20 معرض أهلا رمضان

وأكد محافظ أسيوط ، أنه تم تنظيم أكثر من 20 معرض «أهلا رمضان»، بمختلف مراكز وأحياء المحافظة والتى تم إقامتها بالتنسيق والتعاون بين المحافظة والغرفة التجارية والتضامن الاجتماعى ومديرية التموين ومؤسسات المجتمع المدني والأحزاب والشركة المصرية لتجارة الجملة وجهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة.

وشدد على ضرورة استمرار افتتاح المعارض والمنافذ الجديدة بصفة يومية، فضلاً عن وجود منافذ ثابتة ومتحركة بالتنسيق مع الجهات المعنية من المديريات والهيئات الحكومية وغير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية والأحزاب ومنافذ تابعة لوزارة التموين، معلناً عن دعمه الكامل لجهود مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب في إقامة معارض المواد الغذائية وفتح المنافذ بنسب تخفيضات جاذبة للمساهمة في رفع العبء عن كاهل الأسر المصرية ومحاربة الغلاء وجشع التجار، مضيفًا بأنه سيتم فتح منافذ ومعارض أخرى بمختلف المراكز والأحياء والقرى لتوفير احتياجات المواطنين من المواد الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة للمواطنين .