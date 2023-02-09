محافظ أسيوط يوافق على 500 طلب تجديد ندب وإعارة وإجازات للعاملين بالصحة

وافق اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على 500 طلب تجديد ندب وإعارة وإجازات متنوعة للعاملين بمديرية الشؤون الصحية وذلك مراعاة للبعد الانساني لهم وظروفهم الاجتماعية والاقتصادية وجمع شمل الأسرة وتسهيلًا على العاملين والموظفين بكافة القطاعات المختلفة مشيرًا إلى أن هذه الطلبات تم عرضها عليه بعد فحصها ومراجعتها من قبل لجنة الموارد البشرية والشؤون القانونية بمديرية الصحة برئاسة وكيل الوزارة وكانت الأولوية للحالات الانسانية وذوي الهمم ولأصحاب الدواعي الأمنية والظروف الانسانية.

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ مع الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط بمكتبه بديوان عام المحافظة.

إجازات بدون مرتب

وأوضح محافظ أسيوط أنه تم الموافقة على اعتماد طلبات إجازة متنوعة «بدون مرتب» وتعاقد ورعاية طفل وجزء من الوقت ومرافقة زوج وغيرها فضلًا عن طلبات تجديد انتداب وإعارة على أن يتم فحص باقي الطلبات المقدمة من الموظفين بمديريات الخدمات وكافة القطاعات لسرعة اعتمادها حرصًا على سير العمل وانتظامه بكافة القطاعات وعدم الاضرار بمصالح الموظفين وتسهيلًا لهم ومراعاة لظروفهم الاجتماعية والانسانية وذلك إعلاء للمصلحة العامة وتلبية لاحتياجات وفقًا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.

البت في جميع طلبات الندب

وأشار محافظ أسيوط إلى إنه تم تشكيل لجان بكل مديرية برئاسة وكيل الوزارة وعضوية مسؤولي الموارد البشرية والشؤون القانونية للفحص والبت في جميع طلبات الندب والنقل والإجازات المقدمة من الموظفين بكل القطاعات وسرعة الاستجابة لها وعرضها على الوزير المحافظ لاعتمادها وذلك وفقًا للقانون والكتب الدورية المنظمة لذلك وتنسيق الجهود مع مديرية التنظيم والادارة لتسهيل عمل اللجان وحرصًا على سير العمل.

كان محافظ أسيوط قد سبق وكلف قيادات المحافظة ووكلاء الوزارات المختلف سرعة تنفيذ قرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم (1804) لسنة 2022 على الموظفين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية والذي تسري أحكامه على العاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وغيرها من الشركات المملوكة بالكامل للدولة والشركات التي تملك فيها الدولة حصة حاكمة والمؤسسات الصحفية القومية تطلق طبقًا للضوابط الواردة بهذا القرار مدد الإعارات والإجازات الخاصة بدون أجر للعمل بالخارج على أن تتم الموافقة على الإعارة أو الإجازة الخاصة بدون أجر للعمل بالخارج وفقاً لأحكام هذا القرار لمدة عام كامل ما لم يكن طلب الإعارة أو الإجازة مقرونًا بمدة أقل ويتم التجديد للإعارة أو الإجازة الخاصة المشار إليه سنويًا بناء على طلب يقدم من الموظف/ العامل قبل انتهاء مدة الإعارة أو الأجازة بثلاثين يومًا على الأقل دون اشتراط حضوره شخصيًا للموافقة على التجديد.