تردد قناة ssc على النايل سات لمشاهدة مباراة الأهلي وفلامنجو اليوم

آمال كثيرة ينتظر عشاق النادي الأهلي تحقيقها اليوم بالفوز على نادي فلامنجو البرازيلي، للحصول على برونزية كأس العالم للأندية 2023، إذ تفصلنا ساعات قليلة عن انطلاق المباراة التي تحدد ترتيب القلعة الحمراء بعد الخسارة من ريال مدريد في الدور نصف النهائي، ما يدفع كثيرا من مشجعي الفريق القاهري للبحث عن تردد قناة ssc على النايل سات، والتي تنقل مباراة الأهلي أمام فلامنجو، وكذلك مباراة الهلال أمام ريال مدريد في نهائي البطولة.

تردد قناة ssc على النايل سات

وتبث قناة تردد ssc مباريات بطولة كأس العالم للأندية 2023 منذ انطلاقها، وجاء تردد قناة ssc على النايل سات، كالتالي:

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 12523.

- الاستقطاب: أفقي.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل التصحيح: 5/6.

تردد قنوات ssc على عرب سات

- القمر الصناعي: عرب سات.

- التردد: 12418.

- الاستقطاب: أفقي.

- الترميز:- 27500.

- معامل التصحيح: 5/6.

موعد مباراة الأهلي وفلامنجو

وتنطلق مباراة الأهلي وفلامنجو التي تحدد من يحصل على لقب برونزية كأس العالم في تمام الساعة 5:30 مساء بتوقيت القاهرة، والساعة 6:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 7:30 مساء بتوقيت الإمارات، والساعة 4:30 مساء بتوقيت تونس، و3:30 مساء بتوقيت جرينتش.

موعد مباراة الهلال وريال مدريد في نهائي كأس العالم للأندية

ويتم إسدال الستار على كأس العالم للأندية 2023 بإطلاق صافرة انتهاء مباراة الهلال السعودي وريال مدريد ، والتي تبدأ في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة، و10 مساء بتوقيت مكة المكرمة، وتمام الساعة 11 مساء بتوقيت أبو ظبي، وفي الساعة 8 مساء بتوقيت تونس، و 7 مساء بتوقيت جرينتش.