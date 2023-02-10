الإعلامي جابر القرموطي: ملف «الوطن» عن الهلال السعودي لفتة مهنية محترمة

أشاد الإعلامي جابر القرموطي، بعدد «الوطن»، الصادر غدا السبت، قائلا: «جميل جدا إن جرنال مصري يعمل ملف عن فريق سعودي، وهو فريق الهلال، وهي لفتة طيبة بها عمق للعلاقات بين مصر والسعودية، ولفتة مهنية محترمة، خاصة أن الهلال سيشارك غدا، في نهائي كأس العالم للأندية مع ريال مدريد».

وتابع «القرموطي» خلال تقديمه برنامج «مانشيت» المذاع على قناة «CBC»: «ملف عن الهلال السعودي باعتباره وصل للمباراة النهائية لكأس العالم للأندية، بشكل مسبق، يدل على تفكير الزملاء في (الوطن) خارج الصندوق، وبيقدموا ما يمليه عليهم ضميرهم المهني في مساعدة تطور ارتباط الدول العربية ببعضها البعض بصورة وثيقة».