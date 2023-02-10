كيف تشاهد مباراة الهلال السعودي وريال مدريد مجانا؟.. إليك الترددات

يترقب عشاق الساحرة المستديرة مواجهة نادي الهلال السعودي ضد ريال مدريد الإسباني غدا السبت في نهائي كأس العالم للأندية بدولة المغرب، في لقاء مثير لممثل السعودية وحامل لقب دوري أبطال آسيا في هذه البطولة أمام بطل دوري أوروبا لذلك نعرض لكم كيف تشاهد مباراة الهلال السعودي وريال مدريد مجانا؟

كيف تشاهد مباراة الهلال السعودي وريال مدريد مجانا؟ ربما ذلك السؤال الأبرز بعد تأهل الفريقين إلى نهائي مونديال الأندية من بوابة فوز بطل السعودية على فلامنجو البرازيلي بنتيجة 3-2 في نصف النهائي بينما تأهل بطل إسبانيا بعد التغلب على نادي الأهلي المصري بنتيجة 4-1 في الدوري ذاته.

كيف تشاهد مباراة الهلال السعودي وريال مدريد مجانا؟

في إطار الإجابة على تساؤلات، كيف تشاهد مباراة الهلال السعودي وريال مدريد مجانا؟ فإن المباراة سيتم إذاعتها مجانًا عبر قناة «SSC السعودية»، في منطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عبر الترددات الآتية لمستخدمي أجهزة GOBX من المشتركين وغيرهم.

تردد قنوات SSC الناقلة لمباراة الهلال وريال مدريد في نهائي كأس العالم للأندية مجانا

- عرب سات

- التردد: 11747 / 12418.

- الاستقطاب: أفقي.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل التصحيح: 6/5.

- نايل سات

- التردد: 12523.

- الاستقطاب: أفقي.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل التصحيح: 3\4.

واستكمالاً لتساؤل كيف تشاهد مباراة الهلال السعودي وريال مدريد مجانا؟ فإن المباراة ستنقل عبر القناة الرياضية المغربية أيضاً، والحاصلة على حقوق بث البطولة.

موعد مباراة ريال مدريد والهلال السعودي

ويأتي موعد مباراة ريال مدريد والهلال السعودي، في إطار نهائي كأس العالم للأندية، غدا السبت الموافق 11 من شهر فبراير 2023 مع دقات الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مدينة القاهرة، والعاشرة بتوقيت مدينة مكة المكرمة، على استاد الأمير مولاي عبد الله بمدينة الرباط بدولة المغرب، ويسعي كلا الفريقين خلال المباراة إلى تحقيق الانتصار والفوز بمونديال الأندية، خاصة الهلال السعودي الذي يتمني حصد البطولة للمرة الأولي في تاريخه أمام بطل أوروبا.