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صحفي سعودي لقناة القاهرة الإخبارية: الهلال قادر على هزيمة ريال مدريد

كتب:

شريف سليمان
02:54 م | الجمعة 10 فبراير 2023
الهلال السعودي

الهلال السعودي

تحدث عبد الله العبيدي، الصحفي الرياضي السعودي، عن فرص فريق نادي الهلال السعودي، في الفوز على نظيره ريال مدريد الإسباني، في نهائي كأس العالم للأندية.

وقال «العبيدي»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح جديد»، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، إن وجود الهلال السعودي في البطولة لم يكن بالصدفة، مؤكدا أن الفريق يستحق التواجد والوصول إلى النهائي.

غيابات مؤثرة

وأضاف، أن الهلال فريق بطل، بدليل وجوده في النهائي يوم السبت رغم الغيابات التي يعاني منها على مستوى أبرز النجوم، إلا أنه تمكن من التغلب على صاحب الأرض والجمهور، ثم فلامينجو البرازيلي.

وتابع، الهلال قادر على تخطي ريال مدريد، لأن لا مستحيل في الرياضة وكرة القدم، مستكملا: «الهلال أنجز 80% من المهمة ويتبقى الـ 20% يوم السبت».

طرفا المباراة النهائية

ونجح الهلال السعودي في التأهل للمباراة النهائية من بطولة كأس العالم للأندية لأول مرة في تاريخه، مستفيدا من فوزه على فلامينجو البرازيلي بثلاثة اهداف مقابل هدفين، بينما فاز ريال مدريد على النادي الأهلي بأربعة اهداف لهدف، ليضرب موعدا في النهائي مع بطل الدوري السعودي. 

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