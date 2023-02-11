أسماء المصابين في حادث الإسماعيلية.. بينهم طفل في حالة خطر 

شهد مجمع الإسماعيلية الطبي رفع حالة الطوارئ إلى الدرجة القصوى في الساعات الأولى من صباح اليوم، بالتزامن مع وصول 13 شخصا في حادث مروري بينهم إصابات في حالة خطرة، واستدعت إدارة المستشفى استشاري الجراحة والأطفال والعظام والمخ والأعصاب إلى قسم الطوارئ للتعامل مع المصابين في حادث الاسماعيلية وتقديم الدعم الطبي لهم.

أسماء المصابين في حادث الإسماعيلية

وقالت المصادر الطبية إن الحادث وقع نتيجة تصادم سيارة رقم 2187 ر ع ج بالحاجز الأسمنتي على طريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي قرب مدخل طريق محور 30 يونيو، وأسفر حادث الإسماعيلية عن إصابة 13 شخصا، بينهم طفل يدعى محمد السيد حسن محمد 11 سنة، مصابًا بكسر مضاعف بالذراع الأيسر وجروح متفرقة بفروة الرأس وفي حالة غير مستقرة.

وأصيب في الحادث كل من كمال محمد أبوالعطا 54 سنة، مصاب بجرح قطعي 5 بفروة الرأس وسحجات وكدمات بالجسم، وأحمد صبري أحمد 12 سنة، مصاب بكدمات و سحجات بالجسم ومحمد صلاح أحمد 26 سنة، مصاب بنزيف من الأنف واشتباه ما بعد الارتجاج، وأحمد صلاح كامل 40 سنة، مصاب بجرح قطعي 3 سم بفروة الرأس واشتباه ما بعد الارتجاج، وحسام محمد عبدالرحمن 7 سنوات، مصاب بكدمة بالذراع الأيسر وخالد أسامة محمد 15 فاقوس مصاب بكدمة بالذراع الأيمن.

حادث الإسماعيلية

كما أصيب في الحادث كات من حبيبة على عبد الودود 17 سنة، مصابة بكدمة بالذراع الأيسر، وأحمد محمد مصطفى 21 سنة مصابة باشتباه كسر بالركبة اليسرى وكدمة بالكتف الأيمن وكدمة بالرأس، وعبد المعبود طارق عبدالمعبود 19 سنة، مصاب بجرح قطعي 3 سم باليد اليمنى، ومحمد أحمد محمد حسن 19سنة، مصاب بكدمات بالساق الأيمن، وعلى حسن محمد حسن 32 سنة، مصاب بجرح قطعي بفروة الرأس 5 سم واشتباه كسر بالعمود الفقري، ومتولى صبري أحمد حسن 20 سنة، مصاب باشتباه كسر بالضلوع، واشتباه كسر بالذراع الأيسر وصدمة عصبية وجميعهم مقيمين بمركز فاقوس في محافظة الشرقية.