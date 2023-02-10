التحفظ على جثة شاب عثر عليها في مزرعة بالإسماعيلية

قررت جهات التحقيق بالإسماعيلية التحفظ على جثمان شاب عثر عليه مقتولا في الساعات الأولى من صباح اليوم داخل مزرعة بمنطقة وادي الملاك التابعة لدائرة مركز شرطة التل الكبير.

وكان قد تلقى اللواء محمود عاشور مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد العثور على جثة لشاب يدعى «محمد.م.س» في العقد الثاني من العمر، وبه عدة إصابات في الرأس داخل مزرعة بمنطقة عزبة العرب التابعة لدائرة مركز التل الكبير.

انتقال المباحث الجنائية لمكان الحادث

وانتقلت المباحث الجنائية بمركز شرطة التل الكبير في الإسماعيلية برئاسة المقدم محمد فؤاد إلى مكان البلاغ لفحص الواقعة والجثمان في مكان العثور عليه.

ووجه اللواء محمود عاشور، مدير أمن الإسماعيلية، بتشكيل فريق بحث من المباحث الجنائية برئاسة اللواء محمد عبد الرحيم، لكشف غموض الواقعة والتوصل لهوية مرتكب الجريمة.

إصابات متفرقة في رأس الشاب

وبحسب المصادر الأمنية والطبية، فإن الشاب عثر عليه به عدة إصابات متفرقة في الرأس وجروح عميقة بفروة الرأس بسبب الاعتداء عليه بآلة حادة على الرأس، موضحة أن الشاب مقيم بقرية الصالحية الجديدة بدائرة محافظة الشرقية، وسيتم إيداع الجثة بمشرحة مستشفى أبو خليفة.

وقررت النيابة انتداب الطبيب الشرعي لفحص الجثمان وإنهاء التقرير اللازم لمعرفة سبب الجريمة.