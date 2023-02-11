إصابة 13 شخصا في حادث تصام على محور 30 يونيو بالإسماعيلية

أصيب 13 شخصا في الساعات الأولي من صباح اليوم السبت، في حادث مروري على محور 30 يونيو في نطاق الإسماعيلية، وجرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تلقى اللواء محمود عاشور مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد وقوع حادث تصادم على محور 60 يونيو، وانتقال قوات الشرطة إلى مكان الحادث علي الفور.

انتقال سيارات الإسعاف

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية برئاسة الدكتور حسين كساب بـ 10 سيارات إسعاف نقلت المصابين إلى مجمع الإسماعيلية الطبي لتلقي العلاج اللازم، وقالت مصادر طبية إن الإصابات تنوعت مابين كسور مختلفة واشتباه مابعد الارتجاج وكدمات وجروح مختلفة في أنحاء الجسم وحتى تقديم الدعم الطبي لهم.

إصابة 14 في حادث طريق السويس الإسماعيلية

وكان أصيب 14 شخصا، الثلاثاء الماضي، جراء تصادم سيارتين على طريق «الإسماعيلية- السويس» الصحراوي، نقلوا إلى مجمع الإسماعيلية الطبي.

وقالت المصادر حينها أن الحادث وقع نتيجة تصادم سيارة ربع نقل تحمل لوحات رقم «ط ص ع 7752» مع سيارة أخرى، قرب قرية أبو سلطان التابعة لمركز ومدينة فايد وأن جميع المصابين مقيمين بنطاق قرية سرابيوم.