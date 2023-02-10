 إصابة شخصين في مشاجرة بالمنطقة الصناعية بالإسماعيلية

أصيب شخصان بكسور وجروح مختلفة في الجسم، مساء اليوم الجمعة، في مشاجرة نشبت أمام أحد المصانع في المنطقة الصناعية بالإسماعيلية، وجرى نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وانتقلت قوات من مركز شرطة أبوصوير وضباط المباحث الجنائية إلى مكان المشاجرة لفحص الوضع وضبط طرفي المشاجرة.

مشاجرة أمام أحد المصانع بالمنطقة الصناعية

كان اللواء محمود عاشور مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطارًا من شرطة النجدة يفيد نشوب مشاجرة أمام أحد المصانع بالمنطقة الصناعية وإصابة شخصين.

وبحسب المصادر الطبية فإن المشاجرة أسفرت عن إصابة كل من «محمد.س.م»، 47 سنة، مقيم بقرية أبو عطوة، ومصاب باشتباه بكسر بالركبة اليسرى مع جروح متفرقة بالرأس و«محمد.أ.م» 59 سنة، بجروح وكدمات في الجيم مقيم بنفس العنوان.

وقالت المصادر الطبية إن المصابين في حالة صحية جيدة، وانتقال ضباط المباحث للاستماع لأقوال المصابين في الواقعة.

القبض على قاتل طفل مدينة المستقبل

وفي وقت سابق نجحت وحدة مباحث مركز أبوصوير في القبض على قاتل طفل مدينة المستقبل بعد هروبه إلى مدينة العين السخنة في السويس.

وكان المتهم يدعى أحمد وشهرته «أحمد النون»، أصاب طفلا في عمر 15 سنة، بطلقة من خرطوش تسببت في وفاته.