وزير التنمية المحلية يتفقد مشروعات «حياة كريمة» في زفتى بالغربية

استقبل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اللواء هشام أمنه، وزير التنمية المحلية، والذي يقوم بأول زيارة له داخل المحافظة، منذ توليه الحقيبة الوزارية، وذالك لتفقد عدد من المشروعات التنموية والخدمية التي تقوم بها المحافظة.

تفقد مشروعات حياة كريمة

واستهل الوزير زيارته بتفقد عدد من المشروعات "حياة كريمة" بقري مركز زفتي، وهي التي تشهد المرحلة الأولى وذالك للوقوف على آخر نسب تنفيذ هذه المشروعات الحيوية، ومعرفة سير العمل بها، ويرافق الوزير في جولته الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية، وعدد من القيادات التنفيذيين.

مشروع الإسكان الاجتماعى

ومن المقرر أن يتفقد وزير التنمية المحلية اليوم، عدد من المشروعات داخل مدن ومراكز محافظة الغربية، تبدأ بمركز ومدينة زفتي، ثم تفقد مشروعات الإسكان الاجتماعى بمنطقة العجيزي، والمرحلة الأخيرة من تطوير مشروع كورنيش طنطا، ثم التوجه إلى مدينة المحلة الكبرى، لمتابعة عدد من المشروعات أعمال الرصف بشوارع المدينة العماليه، وايضا أعمال تطوير كورنيش المحلة، والعودة مرة أخرى إلى مدينة طنطا، لتفقد عدد من معارض أهلا رمضان، التي أقامتها المحافظة، في إطار خطة الدولة لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة، مع دخول شهر رمضان.