«الصحة» تحذّر من 4 أعراض إذا ظهرت على طفلك اذهب لطبيب العيون فورا

حذّرت وزارة الصحة والسكان، من عدم ذهاب الطفل إلى الطبيب، حال ظهور مجموعة أعراض، وهي كثرة الإصابة بالصداع، وصعوبة التركيز، وفرك العنين بشكل مبالغ فيه، والجلوس قرب التلفزيون أو الأجهزة المختلفة، لافتة إلى أنّ هذه الأعراض دليل على معاناة الطفل من ضعف الرؤية.

وتابعت وزارة الصحة والسكان، في تقرير رسمي نشرته عبر موقعها الرسمي، أنّ فرك العنين يشير إلى معاناة الطفل من إجهاد العين والتعب، إضافة إلى صعوبة التركيز، ما يتطلب زيارة الطبيب لتحديد نوع المشكلة والعمل على حلها.

اعراض اذا ظهرت على طفلك .. توجه لطبيب العيون

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أنّ فحص العين أفضل طريقة للكشف عن المشكلات، لذلك إذا ظهرت أحد هذه الأعراض على الطفل يجب زيارة الطبيب المختص، محذّرة من اللجوء إلى أدوية أو وصفات دون استشارة طبيب، ما قد يأتي بنتيجة عكسية على الطفل.

الخط الساخن لوزارة الصحة

وأعلنت وزارة الصحة والسكان أنّه يمكن الاتصال بالخط الساخن للوزارة 15300، وجرى تزويد مقاعد الخط الساخن للوزارة للرد على استفسارات وشكاوى المواطنين والرد عليها من مصادرها الرسمية، مشيرة إلى أنّ المتخصصين فى الرد على شكاوي واستفسارات المواطنين مدربين على التعامل مع الحالات كافة.