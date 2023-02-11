«الصحة» تحدد القائمة الكاملة للأدوية الممنوعة للسيدات خلال فترة الحمل

حذرت وزارة الصحة والسكان، السيدات من مجموعة من الأدوية خلال فترة الحمل، وقالت الوزارة في تقرير رسمي لها أصدرته عبر موقعها الرسمي، وقامت بتعميمه، إن هناك بعض الأدوية التي تضطر السيدات لتناولها خلال فترة الحمل، لكن هناك بعض الأدوية الممنوعة خلال فترة الحمل «الأدوية الوصفية» وهي أدوية حبوب الشباب مثل «آيزوتريتينوين»، ونوع من أدوية الضغط وهو «أنجيوتنسين».

الأدوية الممنوعة خلال فترة الحمل للسيدات

وتابعت وزارة الصحة والسكان، بأن هناك مضادات حيوية ممنوعة خلال فترة الحمل، مثل «تيتراسايكلن» و«ميثوتريكسيت» وهي مضادات حيوي تستخدم في علاج التهاب المفاصل، و«الباروكسلين» وهو دواء لعلاج مرض الاكتئاب، مشيرة الى أهمية استشارة الطبيب المشرف أو المتابع لحالة السيدة خلال فترة الحمل قبل الحصول على أي علاج للحفاظ على صحتها وصحة الجنين.

المبادرة الرئاسية للعناية بصحة الأم والجنين

وأشارت وزارة الصحة والسكان، إلى أهمية المبادرة الرئاسية للكشف عن صحة الأم والجنين، موضحة أن المبادرة لا تتوقف فقط على الكشف والفحص، بل تقديم المشورة وكيفية العناية بالأم في المراحل المختلفة من الحمل، الشهور الأول والثاني والثالث، وكيف تعتني بنفسها وكيف تتبع نظاما غذائيا صحيا لها وللجنين، مشيرة إلى أن المبادرة تعمل يوميا ما عدا الجمعة، من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الثانية ظهرا، بالوحدات الصحية.

وطالبت وزارة الصحة والسكان، السيدات حال عدم معرفة أماكن الوحدات الصحية، ضرورة التواصل مع الخط الساخن للوزارة «105»، للرد على كل التساؤلات الخاصة، ومعرفة الوحدات الصحية القريبة منهن، مؤكدة أن المتابعة من خلال الفرق الطبية المدربة على أعلى مستوى وتقديم الرعاية الصحية المتكاملة للمواطنين.