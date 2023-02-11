«الصحة»: 30% من المصريين مصابون بارتفاع ضغط الدم

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أن 30% من المواطنين مصابين بارتفاع ضغط الدم بسبب مجموعة من العادات الخاطئة، مؤكدة أن ارتفاع ضغط الدم عامل خطر وأساسي لأمراض القلب والأوعية الدموية وهى السبب الأول في الوفاة لمختلف الفئات العمرية في مصر.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، في تقرير رسمي لها أصدرته منذ قليل، أن العادات التي تؤدي إلى الإصابة بارتفاع ضغط الدم، تشمل تناول الأطعمة المصنعة والمقلية، ووضع الملح في الطعام بكميات كبيرة على مدار اليوم في الوجبات الغذائية، وعدم تناول الدهون الصحية، مضيفة إلى أنه في حال الإصابة بارتفاع ضغط الدم لابد من الابتعاد عن هذه العادات الغذائية.

سبب الإصابة بارتفاع ضغط الدم

وأشارت إلى مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي والأمراض المزمنة، مناشدة المواطنين بضرورة الاستفادة من المبادرة الرئاسية خاصة وأن المواطن لا يتحمل أي أعباء مالية، وتعمل داخل الوحدات الصحية من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الثانية ظهرا.

ارتفاع ضغط الدم يسمي بالمرض القاتل

من جانبه، قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن ارتفاع ضغط الدم يسمي بالمرض القاتل داخل البيوت المصرية، بسبب العادات الغذائية غير السلمية، لافتا إلى أهمية اتباع نظام غذائي سليم وصحيح من قبل المواطنين لتجنب الإصابة بمرض ارتفاع ضغط الدم ومضاعفاته.

وتابع المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المبادرات الصحية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي ساعدت في رفع الوعي الصحي لدى المواطنين، وأهمية الكشف المبكر عن الأمراض، مشيرة إلى أهمية تغير المفهوم الثقافي الصحي لدي المواطنين للوقاية من الأمراض المعدية وغيرها.