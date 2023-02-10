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«الصحة»: الدفع بـ 18 سيارة إسعاف لموقع انهيار عقار بمدينة دمنهور

كتب:

مريم الخطري
04:26 م | الجمعة 10 فبراير 2023
المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة

المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الدفع بـ 18 سيارة إسعاف إلى موقع انهيار عقار مكون من 4 طوابق، إثر انفجار أسطوانة بوتاجاز بداخله ظهر اليوم الجمعة، بشارع أبو الريش في مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة.

وفاة 2 من سكان العقار وإصابة 23 آخرين

وأوضحت الوزارة أن الحصيلة المبدئية للحادث تشير إلى وفاة 2 من سكان العقار وإصابة 23 آخرين، جرى نقلهم إلى مستشفى دمنهور التعليمي، وجميعهم يتلقون الخدمة الطبية اللازمة.

ويتابع الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، تداعيات الحادث، وتقديم كل أوجه الرعاية الطبية للمصابين وجار المتابعة.

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مريم الخطري
بقلم مريم الخطري

محررة صحفية بجريدة الوطن، معنية بتغطية بالملف الطبي المرتبط بوزارة الصحة.