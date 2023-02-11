استعدادات مكثفة في مدارس المنوفية لانطلاق الفصل الدراسي الثاني غدا

أعلن محمود الفولي وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة المنوفية، عن جاهزية جميع مدارس في الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة، والانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة بها، لاستقبال الفصل الدراسي الثاني الذي ينطلق غدا الأحد في محافظة المنوفية.

وتأتي الاستعدادات تنفيذاً لتوجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، بضرورة رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة المدارس بنطاق المحافظة وتجهيزها لاستقبال الفصل الدراسي الثاني 2022/2023.

استعدادات الفصل الدراسي الثاني

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، أنه تم التشديد على تكثيف أعمال المتابعة الميدانية اليومية وتفعيل لائحة الانضباط وتوزيع الأدوار والمهام الإشرافية وإعداد تقارير بكافة الملاحظات ونتائج الزيارات، كما تم التنبيه على مديري المدارس بالالتزام بخطة تدريس المناهج الدراسية بما يتوافق مع الخريطة الزمنية المعدة، ووضع خطة محكمة للإشراف اليومي، بالإضافة إلى تفعيل الأنشطة التربوية والطلابية المختلفة بالمدارس لدورها الهام في صقل مهارات الطلاب واكتشاف وتنمية قدراتهم ومواهبهم.

تكثيف أعمال النظافة بالمدارس

ومن جانبه، شدد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، على رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف حملات النظافة لرفع المخلفات وإزالة الإشغالات بمحيط المدارس بنطاق المحافظة والمتابعة الدورية للتأكد من مستوى النظافة والحالة العامة، ومنع تواجد الباعة الجائلين بجانب أسوار المدارس تيسيراً على أبنائنا الطلاب وانتظام سير العملية التعليمية.