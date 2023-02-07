محافظ المنوفية يستقبل رؤساء الجامعات والمحافظين السابقين.. «يوم الوفاء»

استقبل اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، بمكتبه الدكتور أحمد فرج القاصد، رئيس جامعة المنوفية، والدكتورة شادن معاوية حنفي، رئيس جامعة مدينة السادات، والمستشار عدلي حسين، واللواء فؤاد سعد الدين، واللواء مهندس سامي عمارة، والدكتور أحمد شيرين فوزي، واللواء سعيد عباس، محافظي المنوفية السابقين، واللواء علي محمد علي، سكرتير عام مساعد سابق للمحافظة.

احتفالات جمعية المساعي المشكورة

كما استقبل محافظ المنوفية، الدكتور صفوت النحاس، رئيس مجلس إدارة جمعية المساعي المشكورة بالمنوفية، في إطار احتفالات جمعية المساعي المشكورة بالعيد السنوي الـ25 بيوم الوفاء والجزاء، الذي تنظمه بقاعة المؤتمرات في الإدارة العامة لجامعة المنوفية بشبين الكوم ، بحضور محمد موسى، نائب المحافظ، واللواء عماد يوسف، السكرتير العام للمحافظة.

ورحب المحافظ بالحضور، معربا عن سعادته بالمشاركة في الاحتفال بالعيد السنوي الـ25 بيوم الجزاء والوفاء لجمعية المساعي المشكورة، والذي يُعد تعبيرا عن الوفاء بكل من ساهم بعطائه وجهده في نشر التعليم والثقافة بالمحافظة.

دور جمعية المساعي المشكورة في العمل التطوعي والأهلي

وأشار محافظ المنوفية إلى أن جمعية المساعي المشكورة تُعد صرحا شامخا من صروح العمل الأهلي والتطوعي، بما تقدمه من أنشطة مختلفة على مدى تاريخ المحافظة، مؤكدا تقديم الدعم الكامل للفعاليات كافة التي من شأنها غرس القيم النبيلة، وتعزيز روح الولاء.