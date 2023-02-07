محافظ المنوفية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 82.2%

اعتمد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، منذ قليل، نتيجة الشهادة الإعدادية العامة دور يناير 2023 بنسبة نجاح 82.26% بالمدارس الرسمية والرياضية والخاصة واللغات وطلاب المنازل، وبلغ عدد الحاضرين 82534 طالب.

نتيجة الشهادة الاعدادية 2023 للصم

كما اعتمد المحافظ نتيجة الصف الثالث الإعدادي للصم دور يناير 2023 بنسبة نجاح 71.42%، وبلغ عدد المتقدمين والحاضرين 28 طالبا، وكذلك نتيجة الدور الأول للشهادة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 87.3%، وتقدم للامتحان 1875 طالبا، حضر منهم 1733.

واعتمد المحافظ أيضًا نتيجة امتحان الصف الثالث الإعدادي للمكفوفين دور يناير 2023 بنسبة نجاح 70.9%، وبلغ عدد المتقدمين والحاضرين للامتحان 13 طالبا.

محافظ المنوفية يهنئ الطلاب الناجحين

وأعرب محافظ المنوفية عن خالص تهانيه القلبية للطلاب الناجحين وأولياء أمورهم، متمنياً لهم دوام التفوق ومواصلة مسيرة النجاح والتفوق كونه السبيل الوحيد للنهوض بالوطن، كما وجه الشكر والتقدير لكافة العاملين بقطاع التعليم بالمحافظة لجهودهم المبذولة طوال العام الدراسي وتحقيق نتائج مشرفة.

ومن جانبه، أوضح محمود الفولى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية 2023 بلغ 82 ألفا و654 طالبا وطالبة بمختلف الإدارات التعليمية بنطاق المحافظة، مشيرا إلى أن المديرية أنهت استعداداتها لبدء الفصل الدراسى الثاني، من خلال جاهزية المدارس بمختلف الإدارات التعليمية لاستقبال الطلاب وتهيئة الأجواء المناسبة أمامهم لضمان انتظام اليوم الدراسي.

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