محافظ الشرقية يهنئ لاعبي المشروع القومي للموهبة لحصولهم على المستوى الذهبي

هنأ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة لحصول لاعبي مركز ألعاب القوى (مرحلة الناشئين) بالمشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي على المستوى الذهبي في بطولة الجمهورية لألعاب القوى التي أقيمت يوم 10 فبراير الجاري بصالة ألعاب المركز الأولمبي بالمعادي متمنيًا لهم ولجميع الرياضيين من أبناء المحافظة مواصلة التفوق الرياضي ورفع اسم المحافظة عالياً في جميع المحافل المحلية والإقليمية.

نماذج مضيئة ومشرفة ترفع اسم مصر عالياً

أوضح ممدوح غراب أن محافظ الشرقية، تضم نماذج مضيئة ومشرفة ترفع اسم مصرعالياً في المحافل الرياضية العالمية مقدماً الشكر لمديرية الشباب والرياضة وللأجهزة الفنية والإدارية المصاحبين لأبطال ألعاب القوى لدورهم في تجهيز اللاعبين بدنياً وفنياً ونفسياً للمشاركة في البطولات المحلية والقارية والعالمية.

أسماء اللاعبين الفائزين بالمستوى الذهبي فى البطولة

ومن جانبه أشار الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة إلى حصول اللاعبين، عبد الهادي باسم الهادي ويوسف محمد صبحي وعمر محمود عبد العظيم وأحمد خالد محمد وأحمد أحمد محمد ( فريق المركب) على المستوى الذهبي فى البطولة، وحصول اللاعبين عبد الهادي باسم الهادي، ويوسف محمد صبحي وعمر محمود عبد العظيم وأحمد خالد محمد (فريق التتابع 4*50م) على المركز الأول والمستوى الذهبي بنفس البطولة، بعد منافسة قوية مع الأبطال الرياضيين المشاركين.

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضية، أن المديرية لا تدخر جهدا في توفير كافة أوجه الدعم والرعاية للأبطال الرياضيين من أبناء المحافظة، لافتًا إلى أن المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي يعد أحد المشروعات المبشرة لمستقبل أفضل للرياضة المصرية في مختلف الألعاب الرياضية.