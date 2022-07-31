جامعة الزقازيق تستضيف منتخب ألعاب القوى للمكفوفين استعدادا لبطولة أفريقيا

استقبلت جامعة الزقازيق اليوم، الأحد، منتخب مصر لألعاب القوى للمكفوفين بتنظيم من الاتحاد الرياضي المصري للمكفوفين وذلك ضمن استعدادات المنتخب لبطولة أفريقيا بالمغرب والتي سوف تقام خلال الفترة من 11- 18 سبتمبر 2022، حيث يبدأ معسكر المنتخب القومي في الفترة من 2022/7/30 وحتى 2022/8/30.

استقبال منتخب مصر لألعاب القوى للمكفوفين في جامعة الزقازيق

جاء ذلك تحت رعاية وتوجيهات رئيس الجمهورية بالاهتمام ورعاية ذوي الهمم وما توليه الدولة من عناية كبيرة لأصحاب الهمم، وتحت رعاية الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق، وبحضور الدكتور عاطف حسين نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور جيهان يسري نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور إيهاب الببلاوي عميد كلية علوم ذوي الإعاقة والتأهيل ومستشار رئيس الجامعة لشؤون الإعاقة.

الإيمان التام بأن الأشخاص ذوي الهمم لديهم العديد من القدرات

أوضح الدكتور عثمان شعلان، رئيس جامعة الزقازيق، أن مصر لها من خبرات متميزة، وتجارب رائدة في هذا الشأن، وذلك للاقتناع والإيمان التام بأن الأشخاص ذوي الهمم، لديهم العديد من القدرات والإمكانيات، إذا ما توفرت لهم الخدمات التدريبية والتأهيلية الملائمة، والفرص المتكافئة، سيتمكنون من المشاركة بفاعلية جنبًا إلى جنب مع باقي أفراد المجتمع.

المشاركة المجتمعية بكل المجالات

وأكد رئيس الجامعة أن هذه الاستضافة تأتي انطلاقًا من دور الجامعة الرائد في المشاركة المجتمعية بكل المجالات.