رئيس «أزهرية كفر الشيخ» يحفز منتخب طالبات ألعاب القوى قبل السفر للإسكندرية

التقى الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، اليوم الثلاثاء، بمنتخب طالبات المنطقة لألعاب القوى «سباق 100 متر - 200 متر - 100 متر تتابع»؛ لتحفيزهم قبل السفر لمعسكر الإسكندرية بمركز الخدمة والنشاط الاجتماعي بميامي، للمشاركة بالتصفيات النهائية ببطولة ألعاب القوى على مستوى مناطق الجمهورية والمقامة خلال يومي الأربعاء والخميس 16- 17 من نوفمبر الجاري.

جاءت فعاليات اللقاء بمقر قاعات الكمبيوتر التعليمي، وحرص حسام فتوح حماد، الوكيل الثقافي للمنطقة، وزينب عبد الحميد، مدير إدارة رعاية الطلاب بالمنطقة، بمقابلة الطالبات لرفع من روحهن المعنوية قبل السفر للمشاركة بالبطولة.

رئيس منطقة كفر الشيخ الأزهرية يشجع الطالبات

من جانبه، أوصى رئيس منطقة كفر الشيخ الأزهرية الطالبات المشاركات بالبطولة، بضرورة الاعتزاز بكونهن أزهريات، وأنهن يجب عليهن أن يتصرفن بما يليق بالطالبة الأزهرىة، كما حثهن على الاستعداد بأعلى درجات التركيز للحصول على المراكز الرياضية المتقدمة بالبطولة.

وقام علي الإشراف والتجهيز لإعداد منتخب طالبات المنطقة كلُ من محمد محسن أبو اليزيد، موجه عام التربية الرياضية بالمنطقة، ولمياء فوزي، موجه أول التربية الرياضية بالمنطقة.