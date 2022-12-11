طلاب جامعة أسيوط من ذوي الهمم يحصدون 16 ميدالية في ألعاب القوى بالجامعات

أعلن الدكتور أحمد المنشاوي، القائم بأعمال رئيس جامعة أسيوط، حصول طلاب الجامعة من ذوي الهمم على 18 ميدالية في نهائي بطولة ألعاب القوى للجامعات والمعاهد المصرية التي تم إقامتها خلال الفترة من 9 إلى 12 ديسمبر، تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ورئيس الإتحاد الرياضي المصري للجامعات، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

تنمية روح الولاء

وأكد رئيس الجامعة، في بيان، على دور الرياضة في نشر القيم ومفاهيم الترابط والإخاء بين أبطالها، ودورها الفعال والمثمر في زيادة التواصل وتقوية وتوطيد العلاقات وتنمية روح الولاء والانتماء بين أبناء الوطن، مؤكدا أن إدارة الجامعة لا تألو جهدا في تقديم الدعم وإزالة العقبات لتوفير العدل والمساواة بين طلابها، كما تسعى إلى توفير حياة مناسبة لأبنائها ذوي الهمم، موجها رسالة إلى شباب جامعة أسيوط بالعمل على ممارسة الرياضه وتنمية نقاط القوة وتحسين نقاط الضعف لديهم.

دعم ذوي الهمم

وأشار الدكتور أحمد عبد المولى، القائم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إلى حرص إدارة جامعة أسيوط على توفير كافة سبل الدعم والرعاية لأبنائها الطلاب من ذوي الهمم، وهو ما تم ترجمته من خلال أنشطة مركز رعاية الطلاب ذوي الإعاقة.

وشاركت جامعة أسيوط بفريق من طلابها في بطولة ألعاب القوى للجامعات والمعاهد المصرية، ضمن فعاليات الدورة الرياضية لطلاب الجامعات المصرية «دورة الشهيد الرفاعي 50»، والمقامة على ملاعب الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وشارك فيها مركز رعاية الطلاب ذوي الإعاقة، بالتعاون مع إدارة النشاط الرياضي وإدارة اللياقة البدنية بالإدارة العامة لرعاية الشباب.

أسماء الفائزين في المسابقة

وصرح الدكتور محمد حسين موسى، مدير مركز رعاية الطلاب ذوي الإعاقة، بأن فريق جامعة أسيوط شارك للمرة الأولى، وحصل على 18 ميدالية (2 ذهبية - 10 فضية - 6 برونزية) في ألعاب القوى ورمي الرمح ودفع الجلة والجري.

وكشف «موسى» أسماء الطلاب الفائزين بالمسابقات، وهم مهند بدر مدبولي وفاز بالميدالية الذهبية والفضية، وميادة حسين عبدالعال حصلت على الميدالية ذهبية وفضية، وعبدالرحمن عبدالناصر محمد، 2 ميدالية فضية، وإبراهيم حسن، 2 ميدالية فضية، ورحاب ناصر عبدالوهاب 2 ميدالية فضية، وأحمد محمد إبراهيم همام ميدالية فضية، وروان محمود رفاعي ميدالية فضية وبرونزية، وعبداللاه علي عبدالقطب 2 ميدالية برونزية، وعز عرفة رزق 2 ميدالية برونزية، وإسراء محمد علي ميدالية برونزية.