تأجيل طعن موكا حجازي فتاة «تيك توك» على حكم حبسها سنة لـ11 مارس

أجلت محكمة النقض، اليوم السبت، نظر الطعن المُقدم من موكا حجازي فتاة التيك توك، على حكم حبسها لمدة عام لاتهامها بممارسة أعمال منافية للآداب، لـ11 مارس للنطق بالحكم.

رفض الاستئناف

وكانت محكمة استئناف الطفل في الجيزة، في وقت سابق، قد رفضت الاستئناف المقدم من موكا حجازي، فتاة التيك توك، على حكم حبسها لمدة سنة بتهمة ممارسة الرذيلة والتحريض على الفسق وخدش الحياء العام، وأيدت حبسها.

التحقيقات

وبيّنت التحقيقات أنّه جرى تحريز 12 مقطع فيديو خارج للمتهمة، وهي ترقص وتتلفظ بـ ألفاظ خارجة، تمهيدًا لعرضها على لجنه فنية لمطابقة الفيديوهات مع المتهمة، كما قررت جهات التحقيق عرض المتهمة على الطب الشرعي.

ورصدت الأجهزة الأمنية على منصة تيك توك عددًا من الفيديوهات لإحدى الفتيات وهي ترقص وتتلفظ بألفاظ خارجة، إضافة إلى بعض الإشارات الإيحائية، وجرى تحديد مكان بث الفيديوهات، وتبيّن أنّ المتهمة صاحبة الفيديوهات تُدعى موكا حجازي، وبتقنين الإجراءات جرى تحديد مكانها والقبض عليها.