حكاية الميكروباص المنكوب على طريق الواحات.. نجا 4 أطفال ومات الجميع

عند الكيلو 250 بطريق الواحات، حلت الكارثة بسيارة ميكروباص كانت قادمة من كفر الشيخ، مساء أمس اصطدمت بسيارة نقل «دبل كابينة» فتوفى 9 من ركابها من جراء الحادث المروع بينما نجا 4 أطفال من موت محقق، وهم «نورين إبراهيم عبد المولى 3 سنوات مصابة بجرح بالوجه واشتباه كسر بالأطراف، وزياد ناجي علد الله 10 سنوات جرح بالرأس واشتباه كسر بالفخذ الأيسر، وفرحة محمد عبد المولى سنتين اشتباه نزيف داخلي بالمخ واشتباه ما بعد الارتجاج، وطفلة مجهولة تبلغ من العمر 3 سنوات اشتباه كسور متعددة ونزيف داخلي».

معاينة النيابة العامة لحادث ميكروباص الواحات

انتهت النيابة العامة منذ قليل من معاينة مكان حادث ميكروباص الموت على طريق الواحات أن السيارة كانت تسير بسرعة كبيرة، وأن عجلة القيادة اختلت في يد سائقها واصطدمت بسيارة نقل «دبل كابينة» ونتج عندها تلفيات كبيرة في الميكروباص الذي تدمر بشكل تام خاصة من المقدمة كما تدمرت أيضًا مقدمة النقل بسبب قوة التصادم.

بكاء الأطفال فوق جثامين آبائهم

متعلقات الركاب تناثرت على الأسفلت مع الدماء التي سالت بشكل كبير داخل ميكروباص الواحات المنكوب، وأسفر الحادث عن وفاة 9 من الركاب بينما نجا الأطفال فقط، ونقلوا إلى مستشفيات الشيخ زايد التخصصي لتلقي الإسعافات، وكان مشهد بكاء الأطفال الأربعة الناجون في حادث ميكروباص الواحات وهم على جثامين آبائهم في مشهد أصاب كل من شاهده بالحزن والحسرة.

انتداب لجنة فنية لفحص ميكروباص الواحات

قررت النيابة العامة، انتداب لجنة فنية من خبراء المرور لمعاينة حادث الواحات وفحص السيارة الميكروباص؛ لبيان حالة أدوات الأمان «الفرامل» وفحص حالية السيارة النقل أيضًا، كما كلفت المباحث بإعداد تحرياتها في الحادث وأرسلت إلى المستشفى طلبًا للاستعلام عن حالة المصابين.