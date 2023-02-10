كواليس 5 دقائق رعب عاشها ضحايا حادث الواحات.. ارتطام قوي وصرخات ودموع

صوت ارتطام قوي على طريق الواحات، توقفت الحركة المرورية، وخرج قائدو السيارات منها لمحاولة اكتشاف الأمر، وكانت الصدمة، ميكروباص اصطدم بسيارة نقل على الطريق، وسط أصوات استغاثات وصرخات تتعالى من داخل السيارتين لفتت انتباه الجميع، الذين تجمعوا سريعًا محاولين إخراج الضحايا من داخل السيارتين.

تهشم السيارتين نتيجة قوة التصادم

قوة الارتطام تسببت في تهشم السيارتين، ولم تمر سوى دقائق قليلة، حتى تمكن الأهالي من إخراج نحو 17 شخصا، بين متوفين ومصابين، بينهم أطفال، وبعد دقائق قليلة كان رجال الشرطة متواجدين في موقع الحادث، وأيضا سيارات الإسعاف ورجال المرور.

دموع

مرت نحو 5 دقائق من وقوع الحادث، حتى جرى إخراج الضحايا من داخل السيارتين، دموع في عيون الأهالي وهم يحاولون إخراج الضحايا بالاشتراك مع رجال الشرطة والإسعاف، ومن بين الضحايا طفلتان ووالدتهما ووالدهما وهو قائد السيارة النقل، جرى إخراجهم من داخل السيارة بعد أن لفظوا أنفاسهم الأخيرة.

كسور ونزيف

وجرى إنقاذ الطفلة الثالثة، واستخراج باقي الضحايا والمصابين من الميكروباص، لتكون حصيلة المتوفين 7، والمصابين 10، وجرى نقلهم الى أحد المستشفيات القريبة من مكان الحادث لعمل الإسعافات اللازمة لهم، إذ أن الإصابات بالغة، تنوعت بين كسور في أماكن متفرقة من الجسد ونزيف في المخ.