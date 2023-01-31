تفاصيل الحالة الصحية للناجي الوحيد في حادث الواحات.. مشهد مؤلم ضحيته 5 أفراد

كشفت تحقيقات النيابة العامة، أن حادث الواحات، ليست فيه شبهة جنائية، ونتيجة خطأ بشري، وبينت أن الشاب علي حمدي حسين، 18 سنة، الناجي الوحيد يرقد في مستشفى «أم المصريين» فاقدًا للوعي إثر إصابته البالغة في الحادث المروع.

وأسفرت الحادث عن وفاة 5 من أفراد أسرته في مشهد مؤلم راح ضحيته كل من حمدي علي حسين، موظف بالشؤون القانونية بالإدارة التعليمية بالداخلة 50 عامًا، وزوجته عفاف صابر 46 عامًا موظفة في الوحدة المحلية بالوادي الجديد، وأبنائهم عمر حمدي 16سنة، وفاطمة حمدي 13سنة، وتسنيم حمدي سنة وشهرين.

الناجي الوحيد في حادث الواحات

وتتابع النيابة العامة حالة الشاب المصاب «علي» الناجي الوحيد مع المستشفى حتى يتسنى لها سماع أقواله في حادث الواحات التي راحت ضحيت أسرته كلها، بعد أن قفز من السيارة قبل أن تلتهما النيران.

وبحسب التقرير الطبي المبدئي الصادر عن مستشفى أم المصريين والتي أخطرت به النيابة أن الشاب يعاني كسور متفرقة ونزيف داخلي أفقده الوعي، ويرقد داخل غرفة الرعاية المركزة لتلقي العلاج، وأن حالته الصحية سيئة، ولا يمكن استجوابه.

النيابة تنتهي من معاينة حادث الواحات

وانتهت النيابة العامة من معاينة آثار حادث الواحات بعد أن انتقل فريق من النيابة إلى مكان الحادث وأجرى معاينة للسيارة الملاكي المتفحة التي كان يقودها رب الأسرة، وقت أن اصطدمت بالحاجز الخرساني على طريق الواحات - الفرافرة، وبحسب تحقيقات النيابة أن أفراد الأسرة الستة كانوا قادمين من مكان إقامتهم في الوادي الجديد لزيارة الجدة من الأم في القاهرة، لكن رحلتهم لم تكتمل بعد أن غيبهم الموت.

تفحم سيارة في حادث الواحات

كانت النيابة العامة قررت انتداب لجنة فنية هندسية لمعاينة آثار حادث الواحات، وكلفت المباحث بإعداد تحرياتها، وأسفرت أعمال الفحص أن الحادث ناتج عن اختلال عجلة القيادة في يد سائقها وهو رب الأسرة حمدي علي حسين واصطدامها في الحاجز الخرساني قبل أن تشتعل فيها النيران، وتلتهم 5 من أفراد الأسرة في حين كان الناجي الوحيد الشاب علي حمدي 18 سنة.