مصرع 7 وإصابة 10 في حادث تصادم سيارة نقل وميكروباص على طريق الواحات

شهد طريق الواحات بالجيزة، حادثا مأساويا إذ لقي 7 أشخاص مصرعهم وأصيب 10 آخرين بإصابات خطيرة في حادث تصادم سيارة نقل بميكروباص، وانتقل رجال الشرطة إلى المكان، كما انتقلت سيارات الإسعاف وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لعمل الإسعافات اللازمة لهم.

تفاصيل تصادم سيارة نقل وميكروباص

البداية كانت عندما ورد إخطار الى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من غرفة عمليات النجدة بالجيزة، بوقوع حادث تصادم على طريق الواحات، ووجود ضحايا، وعلى الفور انتقل رجال الشرطة إلى مكان الحادث برئاسة اللواء أحمد خلف نائب مدير مباحث الجيزة، وسيارات الإسعاف، وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل وأخرى ميكروباص.

وتبين أن الحادث أسفر عن مصرع 7 أشخاص، وإصابة 10 آخرين بإصابات خطيرة، ومن بين الضحايا أطفال، وقامت سيارات الإسعاف بنقل المصابين إلى المستشفى لعمل الإسعافات اللازمة، واأنتقلت جهات التحقيق وناظرت جثامين الضحايا.