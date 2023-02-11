محافظ أسيوط يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 79.5%

اعتمد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية 2022/2023 بنسبة نجاح 79.5%، بحضور عبدالعزيز زنار، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، وذلك بديوان عام محافظة أسيوط.

إحصائية طلاب الشهادة الإعدادية

وهنأ اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، الطلاب الناجحين، موضحا أن عدد المقيدين 76556 طالبا وطالبة للمرحلة العامة، وبلغت أعداد الناجحين 60681 طالبا، و3255 للإعدادية المهنية منهم 2317 طالبا ناجحا، والصم وضعاف السمع 66 طالبا نجح منهم 42 طالبا، والمكفوفين 8 طلاب نجح منهم 4.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة أسيوط

ويترقب الطلاب وأولياء الأمور بمختلف أنحاء محافظة أسيوط، نتيجة الترم الأول للشهادة الإعدادية، خاصة مع بداية العام الدراسي الجديد بالمدارس، وذلك يرجع إلى ارتفاع عدد الطلاب والتأني في عملية التصحيح والرصد، ومن المقرر إتاحة النتيجة برقم الجلوس على موقع محافظة أسيوط من خلال الرابط التالي هـنـا، وبعدها بيوم يتم إتاحة النتيجة بمختلف الإدارات ومدارس المحافظة.

عدد طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة أسيوط

ويبلغ إجمالي أعداد الطلاب الذين أدوا امتحانات الشهادة الإعدادية العامة والمهنية 79 ألفًا 820 طالبًا وطالبة موزعين على 416 لجنة على مستوى المحافظة، منهم 75 ألفًا و732 طالبا وطالبة بالإعدادية العامة، أدوا الامتحانات في 397 لجنة، و4088 طالبا وطالبة في الإعدادية المهنية موزعين على 19 لجنة.