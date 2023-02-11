مدير مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير: ترجمة 50 عملا في الدورة الـ9

قال المخرج والمنتج موني محمود، المدير الفني لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، إن الدورة التاسعة المقرر إقامتها في الفترة من 16 حتى 22 فبراير الجاري، تشهد زيادة في عدد الإفلام المشاركة لتصبح 13 فيلمًا عن الدورات السابقة.

وأوضح المدير الفني لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، في بيان صحفي، إن المهرجان يسعى إلى زيادة عدد الجمهور الذي سانده منذ بدايته، لم يتخل عنه في أي لحظة، فيما تعدى عدد الحضور في العام الماضي 10 ألف مشاهد بفعاليات المهرجان المختلفة.

خلق نافذة عرض للأفلام القصيرة

وأشار المنتج، إلى أنه منذ أن شارك في تأسيس المهرجان وكان هدف من أهدافه خلق نافذة عرض للأفلام القصيرة، الذي يعمل على إنتاجها كأحد صانعيها كمنتج و مدير تصوير ومخرج.

وأضاف: «سنة بعد سنة كان الطموح يزداد بشكل كبير، ففي أول عامين كان المهرجان يعمل بشكل بسيط وبدون وظائف محددة، وبداية من العام الثالث أصبح للمهرجان إدارة، وكل فرد له وظيفة واضحة، وفي تشكيل الإدارة أصبح دوري كمدير فني بسبب اهتمامي بالبرمجة وجودة الأفلام و لم أعلم جيدًا ما هو دور المدير الفني».

وتابع: «ولكن بداية من الدورة الثالثة بدأت رحلة البحث عن معنى وظيفته، ومن هنا بدء العمل على تطور الإدارة الفنية عربيًا حتي الدورة السابعة، وبعد حصد العديد من النجاحات خلال عمل خمس دورات أصبحت الإدارة الفنية قوية لتتحمل المسؤولية، في ظل تحول المهرجان من عربي إقليمي إلى مهرجان دولي».

تكليف الناقد دانيال تانيليان بترجمة أفلام مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

وأعلن المنتج موني محمود، أنه تم تكليف الناقد السينمائي السكندري من أصل أرميني دانيال تانيليان بمهمة مدير الترجمة بالمهرجان أفلامًا ومحتوى ككل، وتم ترجمة أكثر من 50 فيلما في هذا العام بمهمة مترجمين شباب بقسم لغات وترجمة جامعة الاسكندرية وجميعهم متطوعين بقيادة كنزي ايمن و هايدي أحمد، وذلك لأنه منذ الدورة الثامنة كانت هناك مهمة صعبة جدًا وغاية في الأهمية تشغل بالهم، وهي ترجمة جميع الأفلام غير الناطقة بالعربية، وتم ترجمة جميع الأفلام إلى العربية وتأسيس إدارة تحت اشراف المدير الفني، وهذا سبق أن يتم ترجمة الأفلام داخليا.

وأشار المدير الفني لمهرجان الإسكندرية، إلى أن جميع مهرجانات مصر يترجمون الأفلام بشركات خاصة، ولكن في هذا العام تم تحديث أسلوب العمل داخل إدارة الترجمة، وزيادة عدد المترجمين، وكان لديه توجه لإقامة ماستر كلاس، والاستفادة بصانعي الأفلام الكبار بمصر.