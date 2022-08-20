مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير يبحث تطوير آليات اختيار الأعمال المشاركة

اجتمع المخرج موني محمود المدير الفني لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير بلجنة اختيار الأفلام، للوقوف على آخر مستجدات العمل في الدورة التاسعة، موجها الشكر لأعضاء اللجنة نيابة عن إدارة المهرجان.

وأوصى «محمود» حسب بيان صادر عن اللجنة اليوم، بضرورة العمل بشكل مكثف لاستيعاب عدد الأفلام المتقدمة، وتطوير آليات اختيار الأفلام المشاركة ومعاييرها، بعدما تحول المهرجان للصفة الدولية وحققت دورته الماضية نجاحًا لافتًا.

أعضاء لجنة اختيار الأفلام القصيرة بمهرجان الأسكندرية

وتتكون اللجنة من الناقد محمد أحمد، الناقد والروائي محمد كَسبر، الممثلة والمخرجة والناقدة إصرار الشريف، الناقد والباحث دانيال تانليان، الروائية والناقدة مي قاسم، والمخرجة نهى بظاظو.

المهرجان نقطة انطلاق المواهب العربية

ومن المنتظر أن تحظى الدورة التاسعة لـ مهرجان الأسكندرية للفيلم القصير والثانية له دوليًا باهتمام أكبر من صناع الأفلام القصيرة حول العالم، بعدما حظى بسمعة عربية مرموقة، وشهدت دوراته الكثير من العروض العالمية الأولى.

المهرجان المتخصص بالأفلام القصيرة والمقرر إقامته مطلع العام المقبل، يشهد سنويًا حضورًا جماهيريًا ضخمًا، منطلقًا من كونه نقطة التقاء لمختلف المواهب العربية لتبادل الثقافة السينمائية بين محبي الأفلام وصناعها.

وتناشد إدارة المهرجان، وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني بتقديم المزيد من الدعم، بعدما حظيت جهود المهرجان بتقدير قيادات الوزارة خلال دوراته الماضية، وعزز الحراك الفني بين أبناء المحافظة، وساهم في تقديم صورة مشرفة لصناعة المهرجانات المصرية بوجه عام.