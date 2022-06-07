مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير يفتح باب استقبال الأفلام لدورة 2023

أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، فتح باب استقبال الأفلام لدورة 2023، المنتظر إقامتها مطلع العام المقبل.

5 مسابقات بمهرجان الأسكندرية

تنقسم مسابقات المهرجان، حسب بيان صادر عن إدارة المهرجان منذ قليل، إلى المسابقة الدولية، المسابقة الوثائقية، مسابقة أفلام التحريك، المسابقة العربية، مسابقة أفلام الطلبة لـ«المصريين».

من المنتظر أن تحظى الدورة التاسعة للمهرجان والثانية له دوليا، باهتمام أكبر من صناع الأفلام القصيرة حول العالم، بعدما حظى بسمعة عربية مرموقة، وشهدت دوراته الكثير من العروض العالمية الأولى.

المهرجان متخصص في الأفلام القصيرة

مهرجان الإسكندرية المتخصص بالأفلام القصيرة يشهد سنويا حضورا جماهيريا كبيرا، منطلقا من كونه نقطة إلتقاء لمختلف المواهب العربية لتبادل الثقافة السينمائية بين محبي الأفلام وصناعها.

وتنشد إدارة المهرجان من وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، مزيدا من الدعم خاصة بعدما أشادت به في أكثر من مناسبة وبالجهود المبذولة خلال دوراته الماضية في تعزيز الحراك الفني بين أبناء المحافظة، والإسهام في تقديم صورة مشرفة لصناعة المهرجانات المصرية بوجه عام.