الرئيس السيسي: استقرار كل دولة عربية هو استقرار لمصر

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن استقرار وسلام كل دولة عربية، هو استقرار وسلام لمصر.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي، اليوم، رؤساء البرلمانات العربية المشاركين في المؤتمر الخامس للبرلمان العربي.

من جانبهم، أكد رؤساء البرلمانات العربية خلال الاجتماع، أن الشعوب العربية تُقدّر المسار السياسي والتنموي البَنَّاء الذي سارت فيه مصر على مدار السنوات الماضية، الذي مكنها من الصمود أمام التحديات الهائلة التي طالت المنطقة.