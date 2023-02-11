رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

الرئيس السيسي: استقرار كل دولة عربية هو استقرار لمصر

كتب:

محمد أبو عمرة
01:34 م | السبت 11 فبراير 2023
الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن استقرار وسلام كل دولة عربية، هو استقرار وسلام لمصر.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي، اليوم، رؤساء البرلمانات العربية المشاركين في المؤتمر الخامس للبرلمان العربي.

من جانبهم، أكد رؤساء البرلمانات العربية خلال الاجتماع، أن الشعوب العربية تُقدّر المسار السياسي والتنموي البَنَّاء الذي سارت فيه مصر على مدار السنوات الماضية، الذي مكنها من الصمود أمام التحديات الهائلة التي طالت المنطقة.

اقرأ المزيد:

الرئيس السيسي يستقبل رؤساء البرلمانات العربية اليوم

اقرأ في عدد «الوطن» غدا: السيسي يبحث مع رئيس وزراء اليونان تطورات الأوضاع في شرق المتوسط

السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء اليوناني لبحث تعزيز التعاون

«مصر أكتوبر»: الرئيس السيسي لديه رؤية واضحة بتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين
بقلم محمد أبو عمرة

مسئول ملف شئون رئاسة الجمهورية وملف الزراعة والرى.