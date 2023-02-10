اقرأ في عدد «الوطن» غدا: السيسي يبحث مع رئيس وزراء اليونان تطورات الأوضاع في شرق المتوسط

تقرأ في عدد «الوطن» غدًا، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأن المحلي والدولي.

الصفحة الأولى

السيسي يبحث مع رئيس وزراء اليونان تطورات الأوضاع في «شرق المتوسط»

المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية: الرئيس ناقش مع «ميتسوتاكيس» سبل تعزيز التعاون في مجال الاستثمار والتبادل التجاري والطاقة والربط الكهربائي.. ومواصلة التشاور حول القضايا المشتركة

«الوطن» تحتفي بالعيد العاشر للهيئة الكنسية الوطنية

مجلس كنائس مصر.. 10 سنوات من الطريق للوحدة

تأسس في 2013 بهدف تدعيم العمل المسيحي وخدمة الوطن.. و«البابا شنودة» صاحب الفكرة

القس رفعت فكري: ليس له علاقة بالسياسة

وأنشطته روحية دينية اجتماعية فقط

الأهلي وحلم «البرونزية»

4 تغييرات في تشكيل «الأحمر» أمام فلامنجو و«السولية» خارج الخدمة.. وبطل البرازيل يتسلح بـ«باربوسا وفيدال»

الجماهير المصرية تؤازر «الهلال»

في نهائي كأس العالم للأندية أمام «ريال مدريد»

«هلال العرب.. يكتب التاريخ»

كتيبة «دياز» جاهزة للمهمة.. وقلق في «الملكي» من كثرة الغيابات والحشد الجماهيري

«المالية» لـ «البنك الدولي»: القطاع الخاص شريك في التأمين الصحي الشامل

«معيط»: مصر تقدمت بطلب لاستضافة المنتدى السنوي للتمويل الصحي في يونيو

الحكومة تضع اللمسات الأخيرة لـ «التصالح فى مخالفات البناء»

تقنين الأوضاع على أساس سعر المتر بالمنطقة

فحص 237 ألف طفل ضمن مبادرة الكشف عن الأمراض الوراثية

«الصحة»: تخصيص 42 مركزاً للعلاج بالتعاون مع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية

تنفيذ مشروعات العاصمة والعلمين في المواعيد المقررة

«الإسكان»: 89% نسبة إنجاز الحدائق المركزية و24130 وحدة سكنية بـ«كابيتال ريزيدانس»

الصفحة الثانية

«الوطن» تحتفي بالعيد العاشر للهيئة الكنسية الوطنية

مجلس كنائس مصر.. 10 سنوات من الطريق للوحدة

المجلس تأسس في 2013 بهدف تدعيم العمل المسيحي وخدمة الوطن

وحد الكنائس في مصر.. ويمول ذاتياً ويضم 13 لجنة رئيسية.. والليلة الكنيسة الأسقفية ستتولى أمانته العامة لمدة عامين مقبلين

كشف حساب سنوات الإنجازات: اهتم بقضايا المرأة ومناقشة مشكلات الشباب

رفيق جريش: المجلس ناقش خلال الفترة الماضية «الصحة النفسية للراعي».. ونسعى لتقريب وجهات النظر بين الطوائف مع استقلالية كل كنيسة

القس رفعت فكري: مجلس كنائس مصر ليس له علاقة بالسياسة وأنشطته روحية دينية اجتماعية فقط

رئيس لجنة الإعلام بـ«كنائس مصر»: البابا شنودة الثالث صاحب فكرة المجلس وأكملها البابا تواضروس الثاني

اللجنة تصدر مجلة سنوية لعرض مؤتمرات ولقاءات اللجان.. وناقشنا التغيرات المناخية والقضايا الموجودة على الساحة

الصفحة الثالثة

«الشكاوى الحكومية»: تلقينا 113 ألف طلب واستغاثة خلال يناير

«المشاط»: المركبات الكهربائية أحد محاور التوجه للاقتصاد الأخضر

التحول للطاقة الجديدة والمتجددة يكتسب أهمية في تعزيز الأمن الغذائي والمائي.. و«COP-27» توج جهود السنوات الماضية

«التحالف الوطني» يلبي احتياجات أهالي قرية النواورة في أسيوط

إطلاق قافلة شاملة طبية وتوزيع مساعدات اجتماعية واستقبال الغارمين

«التنمية المحلية»: تنفيذ 5 دورات تدريبية للمحليات الأسبوع المقبل

«الصحة»: لا تغيير في خطوات استخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة

«غرفة السياحة»: 2 مارس آخر موعد لعودة معتمري شهر رجب

«التخطيط»: القطاع الخاص يضم 85% من حجم العمالة في مصر

«السعيد»: التجربة التنموية بدأت في مرحلة الاستقرار السياسي

«حياة كريمة»: تنفيذ مجمعات خدمية ووحدات صحية في قنا والجيزة

ندوة تثقيفية بـ«القاهرة» حول «تنمية الأسرة المصرية»

«عبدالعال»: ملف تمكين المرأة شهد طفرة غير مسبوقة في آخر 8 سنوات

قوافل طبية مجانية للعاملين بالكهرباء في المحافظات

«راشد»: الخدمة مستمرة على مستوى الجمهورية خلال العام الحالي

الصفحة الرابعة

المجد يا «هلال»

«الذهب» حلم العرب

«المونديال» يغازل بطل السعودية أمام ريال مدريد.. وصدام متجدد

بين «أنشيلوتي ودياز»

«الملكي» لن يكون الأول

قصة ضحايا أوروبا على يد «الهلال» من فالنسيا الإسباني حتى الوصول لمحطة بطل القارة العجوز بالمونديال

كنت محظوظاً

رامون دياز.. حكاية المخضرم الذي حوّل الحلم إلى حقيقة

الصفحة الخامسة

منظومة رائعة

3 أسلحة فارقة

من أبطال موقعة الأرجنتين لهتافات الجماهير الوفية.. «الإنجاز في يد الأبطال»

مصنع الرجال

كبار لاعبي العالم في الخدمة

عـراقـة ومجـد تاريخي

«أمر ملكي» وراء تسميته الأولى.. تاريخ من الإنجازات لـ«كبير الخليج».. ودور رائع لـ«العظماء الستة»

قالوا عن «هلال العرب»

ليس بغريب عليه

يقدم كرة حديثة

تاريخ مشرف

الصفحة السادسة

نجم لامع في سماء آسيا

الأخضر السعودي يزين قائمة المنتخبات الأكثر تتويجاً.. بصمات خاصة لـ«عبدالله والثنيان».. ««الدعيع» يصنع الحدث.. والبحث عن اللقب في 2023

أساطير صنعوا المجد

قائمة شرف من القدامى

ومواليد جدد يحملون الراية

.. وللمونديال قصص وحكايات تُروى

التأهل من أول ظهور.. الأكثر مشاركة عربياً.. «الهداف من عندنا».. بصمة تاريخية لـ«العويران».. وقهر «ميسي» حدوتة

الأخضر بالمونديال .. وإنجازات قارية

الصفحة السابعة

الحـلــم المشترك

استضافة مونديال 2030 رابط مشترك بين مصر والسعودية و«الدون» كلمة السر في ملف كأس العالم المنتظر

الفراعنة مروا من هنا

من «قاسم وبركات ومتعب» إلى «حجازي وأوباما وحامد».. تجارب مميزة للمصريين بالدولة الشقيقة

«هــلا بيكــم»

10 ملاعب تتزين لكأس الأمم الآسيوية 2027 وتجهيزات عملاقة لاستقبال الحدث للمرة الأولى

بريميرليــج العــرب

الدوري السعودي يستقطب نجوم العالم.. كبار البرازيل والبرتغال في المقدمة.. و«ببيتو ودينلسون وريفيلينو ورونالدو» أبرز الحضور

الصفحة الثامنة

قيادة جزائرية

البرونزية يا أبطال

4 تغييرات في الأهلى أمام فلامنجو.. «السولية» خارج الخدمة.. وبطل البرازيل يتسلح بـ«باربوسا وفيدال»

صراع تحسين المراكز

مواجهتان على صفيح ساخن بالدوري.. و«النحاس» يظهر للمرة الأولى

مهمات من النوع الثقيل

«قطبا لندن» في تحدٍّ خاص داخل وخارج الديار.. و«رد السداسية» يشعل مواجهة ليستر سيتي وتوتنهام

الراحــة ممنوعة

«فيريرا» يدافع عن طريقة لعب الزمالك

خطة لتعديل أوضاع الفريق محلياً