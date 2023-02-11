عاجل.. السيسي: ندعم جهود تعزيز التعاون البرلماني مع الدول العربية

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، وفداً من رؤساء المجالس والبرلمانات العربية ورؤساء الوفود المشاركين في المؤتمر الخامس للبرلمان العربي، وذلك بحضور عادل العسومي رئيس البرلمان العربي، وتشيف تشارومبيرا رئيس برلمان عموم أفريقيا، إلى جانب الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب.

وفي تصريح للمستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، ذكر أنَّ الرئيس السيسي رحب في مستهل الاجتماع برؤساء البرلمانات العربية، مؤكّداً دعم مصر لجهود تعزيز التواصل والتعاون البرلماني بين الدول العربية بما يسهم في تبادل الخبرات ودفع عملية التكامل بين الدول العربية.

السيسي يثمن قرار البرلمان العربي بالتركيز على الأمن الغذائي

كما ثمّن الرئيس قرار البرلمان العربي بالتركيز خلال الدورة الحالية من المؤتمر على موضوع الأمن الغذائي، الذي تتعاظم أهميته في ظل أزمة الغذاء العالمية التي يمر بها العالم.