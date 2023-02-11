نقيب «التمريض» تشكر الرئيس السيسي على قرار رفع مكافأة «الامتياز»: «وعد وأوفى»

تقدمت الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء؛ للموافقة على رفع مكافأة الامتياز لبكالوريوس التمريض وفنيي التمريض.

مكافأة أطباء الامتياز

وأشارت نقيب التمريض، في بيان، اليوم السبت، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد وجه العام الماضي بضم تخصصات التمريض وطب الأسنان والعلاج الطبيعي إلى القرار السابق برفع مكافأة أطباء الامتياز، والتي تصرف لهم خلال فترة التدريب في سنة الامتياز؛ مؤكدة أن الرئيس وعد وأوفى.

وأفادت «محمود»، بأن الجريدة الرسمية قد نشرت في عددها الصادر في 8 فبراير، قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بزيادة مكافأة الامتياز للتمريض العالي إلى 2000 جنيه، وزيادة مكافأة الامتياز للتمريض المتوسط إلى 1000 جنيه.

وأكدت، أن الرئيس السيسي حريص على الاستثمار في القوى البشرية، حيث أنه راعى امتياز التمريض من خلال مساواتهم بباقي التخصصات الطبية، لافتة إلى أن المنظومة الصحية فريق متكامل وليست قاصرة على فئة واحدة.

مكافأة الامتياز لطلاب التمريض

ولفتت نقيب التمريض، إلى أن زيادة مكافأة الامتياز لطلاب التمريض كان أحد مطالب النقابة لسنوات طويلة، موضحة إلى أن أطقم التمريض تقوم بحوالي 70% من الخدمات الطبية المقدمة في المنشآت الصحية، مؤكدة أن قرار الرئيس سيصب في خطة الدولة للقضاء على عجز التمريض بل وتحفيز الطلاب على الالتحاق بكليات التمريض، والذى يعد حافزاً لجذب الطلاب على الالتحاق بالمهنة.

وتقدمت بالشكر، للدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، لاهتمامه بملف مكافأة الامتياز للتمريض والتي تشمل الحاصلين على بكالوريوس التمريض والمعاهد الفنية ومساواتها بمكافأة الامتياز للأطباء، كما تقدمت بالشكر للدكتور محمد معيط وزير المالية على جهوده خلال السنوات الماضية في ملف حوافز ومكافآت التمريض.