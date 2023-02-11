رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط 2023 الترم الأول

اعتمد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، ظهر اليوم نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية 2022/2023، بنسبة نجاح بلغت 79.5% بحضور عبدالعزيز زنار، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة وذلك بديوان عام محافظة أسيوط.

عدد الطلاب المقيدين

حيث بلغ عدد المقيدين 76556 طالبا وطالبة للمرحلة الإعدادية العامة وبلغت الناجحين 60681 و3255 للإعدادية المهنية منهم ناجحين 2317 طالبا ووالصم وضعاف السمع 66 طالبا نجح منهم 42 طالبا والمكفوفين 8 طلاب نجح منهم 4 طلاب.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة أسيوط

وتتيح بوابة «الوطن» نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول برقم الجلوس من خلال الرابط هنا.

عدد طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة أسيوط

ويبلغ إجمالي أعداد الطلاب الذين أدوا امتحانات الشهادة الإعدادية العامة والمهنية 79 ألفًا 820 طالبًا وطالبة موزعين على 416 لجنة على مستوى المحافظة منهم عدد 75 ألفًا و732 طالبا وطالبة بالإعدادية العامة، يؤدون الامتحان في 397 لجنة و4088 طالبا وطالبة في الإعدادية المهنية موزعين على 19 لجنة.