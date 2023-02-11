«التضامن»: تكثيف حملات الكشف عن تعاطي المخدرات لسائقي الحافلات المدرسية

أعلن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، تكثيف حملات الكشف المبكر عن تعاطي المواد المخدرة بين سائقي الحافلات المدرسية، مع بداية الفصل الدراسي الثاني، للعام الدراسي 2022/ 2023، بالمحافظات المختلفة على مستوى الجمهورية، مؤكدًا أن من يثبت تعاطيه للمواد المخدرة سيتم اتخاذ إجراءات رادعة وإحالته إلى النيابة العامة بتهمة القيادة تحت تأثير المخدر.

إجراء التحاليل الطبية للسائقين داخل مقر المدارس

وأكدت التضامن، في بيان صادر لها، اليوم السبت، استمرار تكثيف حملات الكشف المبكر عن تعاطي المواد المخدرة بين سائقي حافلات المدارس طول فترة الدراسة من خلال مجموعات عمل مشتركة من الصندوق والإدارة العامة؛ للمرور والإدارة العامة لمكافحة المخدرات والأمانة العامة للصحة النفسية والإدارة المركزية للأمن بوزارة التربية والتعليم، وذلك لإجراء التحاليل الطبية للسائقين داخل مقر المدارس، ومن يثبت تعاطيه للمخدرات، سيتم إحالته للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة‪ .‬

من جانبه، أوضح الدكتور عمرو عثمان مساعد التضامن الاجتماعي، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أنه سيتم تنفيذ الحملات بشكل مفاجئ طوال فتره الفصل الدراسي الثاني، حيث تستهدف الكشف على سائقي الحافلات المدرسية بمختلف المحافظات وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمن يثبت تعاطيه للمواد المخدرة، كما يتم التوسع في الحملات لاستهداف الكشف أيضا على سائقي حافلات نقل طلاب الجامعات والمعاهد العليا الخاصة، وكذلك سائقي الحافلات الذين ينقلون طلاب المدارس الحكومية، مع تكثيف حملات الكشف عن المخدرات على سائقي المدارس الخاصة بالمحافظات المختلقة، خاصة المحافظات التي يوجد بها مدارس خاصة ولديها أتوبيسات لنقل الطلاب، لافتا إلى انه يتم إخطار وزارة التربية والتعليم بنتائج العينات التوكيدية لاتخاذ إجراءات الفصل لمن يثبت تعاطيه للمخدرات مع تحرير محاضر وإحالتها إلى النيابة بتهمة القيادة تحت تأثير المخدر‪.‬

الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان

وأشار «عثمان»، إلى أن الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان 16023 سيتلقى أيضا الشكاوى من أولياء أمور الطلاب والأسر حول اشتباههم في تعاطي سائقي أتوبيسات المدارس، وسيتم شن حملات مفاجئة للكشف على السائقين، ومن يثبت تعاطيه للمواد المخدرة سيتم فصله من المدرسة وأيضا تحرير محاضر وإحالتها للنيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة‪ .

جدير بالذكر أن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، نجح خلال السنوات الماضية في تكثيف حملات الكشف المبكر عن تعاطي المخدرات بين سائقي الحافلات المدرسية، بالتعاون مع الجهات المعنية، وخلال العام الدراسي الماضي 2021/2022 تم الكشف على 14220 سائق حافلات مدرسية وانخفضت نسبة التعاطي لـ0.6% بعدما كانت 12% عام 2017.