عودة المدارس تنعش مبيعات منتجات الألبان.. وتوقعات باستقرار الأسعار قريبا

تشهد منتجات الألبان اهتماما من جانب المواطنين، نتيجة الإقبال الدائم على شراء العديد من أنواع الجبن وغيرها، إذ يستعد أولياء الأمور لاستقبال الفصل الدراسي الثاني في المدارس.

وفي جولة لـ«الوطن» بمنطقة وسط البلد، قال تجار وأعضاء الغرف التجارية، إن أسعار منتجات الألبان والجبن تختلف في الأسواق، إذ أوضح إبراهيم يوسف، مدير التسويق في إحدى شركات الألبان أن هناك إقبال كثيف من المواطنين على شراء الجبن والألبان.

وأضاف أن هناك العديد من المحلات التجارية تقدم عروضا باستمرار على منتجاتها بسعر الجملة، إذ تطرح السلع الخاصة بها باسعار مخفضة عن محالات البقالة الأخرى، ما يزيد الإقبال عليها من جانب المواطنين للشراء بكميات واسعار مخفضة.

أسعار الألبان والجبن في الأسواق

ومن جهة أخرى، استعرض محمد أحمد عضو رابطة منتجي الألبان أسعار الجبن والألبان في الأسواق، إذ بلغ سعر كيلو الرومي 220 جنيها، وكيلو البراميل والدوبل كريم 124.

بينما سجل الشيدر المستورد 330 جنيها، والشيدر المصري 150 جنيها، والجبنة البيضاء ملح خفيف، والقريش 100 جنيه، بالإضافة إلى أن سعر كيلو الحليب الجاموسي 22 جنيها والمعلبات 30 جنيها، متوقعا استقرار الأسعار الفترة المقبلة.