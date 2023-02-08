«الفجالة» قبلة الباحثين عن تخفيضات مستلزمات المدارس.. بسعر الجملة

تشهد منطقة الفجالة بمحافظة القاهرة انتعاشا ملحوظا في المبيعات خلال الفترة الحالية، وذلك نظرا قبل أيام من انطلاق الفصل الدراسي الثاني 2022- 2023، حيث تستعد الأسر المصرية من خلال شراء المستلزمات المدرسية للطلاب في مراحل التعليم المختلفة، مما يزيد من نسبة المبيعات.

إقبال على شراء الكتب الخارجية

وفي جولة لـ«الوطن» في منطقة الفجالة، أكد تجار وأعضاء الغرف التجارية، استمرار إقبال المواطنين على شراء الأدوات المدرسية استعدادا لانطلاق الفصل الدراسي الثاني، حيث بدأ كثيرون في التوافد على شراء ما يحتاجونه منذ الانتهاء من امتحانات الفصل الدراسي الأول.

وقال سمير عبدالفتاح، أحد تجار الجملة في منطقة الفجالة، إن هناك إقبالا ملحوظا من جانب المواطنين على شراء المستلزمات المدرسية، خاصة الكتب الخارجية التي بدأ أولياء الأمور في شرائها قبل الانتهاء من الفصل الدراسي الأول.

وأضاف «عبدالفتاح»، أن الكتب الخارجية الخاصة بجميع المواد والفصول الدراسية متوفرة في الأسواق، وتختلف أسعارها طبقا للمنطقة المطروحة بها، كما تختلف من المكتبات الخاصة إلى أسواق الجملة، مشيرا إلى أن عددا من المكتبات تقدم عروضا حاليا على الكتب الخارجية تصل إلى 15%.

الأسواق تستعد لانطلاق الفصل الدراسي الثاني

ومن جانبه، قال خالد المنصوري عضو شعبة الأدوات المكتبية، إن جميع الأدوات المدرسية متوفرة في كل الأسواق، حيث بدأت المكتبات الخاصة وأسواق الجملة كـ«الفجالة» في توفير جميع الكتب الخارجية لكافة المراحل الدراسية منذ فترة، موكدا أن الاقبال يزداد يوما بعد يوم لاقتراب عودة الطلاب إلى المدارس.