رفض طعن مودة الأدهم فتاة «تيك توك» على حكم حبسها 6 سنوات

قضت محكمة النقض منذ قليل برفض الطعن المُقدم من مودة الأدهم فتاة تيك توك، على حكم حبسها 6 سنوات وآخرين في قضية الاتجار بالبشر.

وحسب ما جاء في مذكرة النقض رقم 12737 لسنة 91 قضائية، أن الحكم الصادر ضد مودة الأدهم فتاة التيك توك، جاء في عبارات عامة وصور مجملة ولا يحقق الغرض الذي قصده المشرع من استيجاب تسبيب الأحكام بما لا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة.

وأضافت مذكرة النقض، أن الحكم لم يبين تفاصيل الأفعال والوقائع التي اقترفها الطاعنون والمثبتة لارتكاب جريمة الاتجار بالبشر، كما أنه لم يظهر عناصر الجريمة ومدى انطباق التعريفات والشروط الواردة بقانون الاتجار بالبشر، ولم يكشف أو يبين الأدلة أو عن قيامها من واقع الدعوى، وجاء قاصرا عن بيان أركان الجريمة وعن بيان مؤدى أدلة الثبوت.

وتابعت مذكرة النقض، أنَّ التعريفات والشروط الواردة بقانون مكافحة الاتجار بالبشر، لم تنطبق مع ما على ما حملته الأوراق وصورة واقعة الدعوى أثره القضاء بالبراءة.