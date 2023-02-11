نيابة النقض توصي بقبول طعن مودة الأدهم «فتاة التيك توك» على حكم سجنها

أوصت نيابة النقض، بقبول طعن مودة الأدهم، في الحكم الصادر ضدها و6 آخرين بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات، وغرامة 200 ألف جنيه، بتهمة الاتجار في البشر، وإلغاء الحكم.

وتنظر محكمة النقض، برئاسة المستشار نبيه زهران، الطعن المُقدم من مودة الأدهم المعروفة بـ «فتاة التيك توك» و6 آخرين، في الحكم الصادر ضدهم.

وجاء في مذكرة النقض رقم 12737 لسنة 91 قضائية، أن الحكم الصادر ضد مودة الأدهم، جاء في عبارات عامة وصور مجملة ولا يحقق الغرض الذي قصده المشرع من استيجاب تسبيب الأحكام، بما لا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة.