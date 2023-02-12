6 نصائح قبل الاستثمار في الذهب.. «عشان ميضحكش عليك»

تعد العملات الذهبية إحدى وسائل الادخار والاستثمار التي يلجأ إليها الأفراد لحفظ أموالهم، ونظراً لتعدد مزاياها من سهولة تسييلها واختلاف أشكالها وتصميماتها يقبل عليها الغالبية، وخاصةً الجنيه الذهب بالسوق المحلي، والذي تتفاوت أوزانه، بجانب عملات أخرى عالمية مثل عملة الملك جورج والملكة اليزابيث وعملة الملك فاروق.

نصائح هامة عند شراء العملات الذهبية

أوصت «جولد بيليون»، الراغبين في الاستثمار بالذهب، مراجعة الخطوات التالية عند شراء العملات الذهبية ليضمن العميل أعلى نسبة «كاش باك» عند البيع.

- أن تكون من شركات موثوق بها.

- أن يتم التأكد من وجود الدمغة على العملة.

- احتفاظ الجنيه الذهب بالغلاف لتجنب الغش والخدش.

- التأكد من وزن الجنيه الذهب وأنه نفس الوزن الذي اتفق على شرائه.

شراء سبائك الذهب في هذه الحالة

وتابعت «جولد بيليون»، أنَّ مستثمر الذهب عليه شراء سبائك أو جنيهات ذهب بدلاً من المشغولات الذهبية حتى لا يفقد جزء من قيمة أمواله بطرح سعر المصنعية كاملاً عند البيع والتي غالبا ما تكون مرتفعة على قطع الحلي خاصةً لعيار 18.

وعند رغبة العميل في استثمار مبالغ صغيرة، فالأفضل شراء جنيهات ذهب عن السبائك، لأن الأخيرة سعر المصنعية أعلى، فيما يفضل الاستثمار في السبائك للمدخرات الكبيرة لتحقيق عائد أعلى عند بيعها من سعر السبيكة أو «الكاش باك».